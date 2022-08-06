Bir Ülke Daha Ay Görevini Başlattı

Güney Kore, Ay'a olan ilk görevine bu hafta, Kore Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) görevinin Florida'dan başlatılmasıyla başladı. Bir SpaceX Falcon 9 roketi kullanılarak mürettebatsız uzay aracı, Güney Kore'yi Ay görevi bulunan ülkeler arasına sokmayı başardı ve bir yıl sürecek görevin başlangıcı olmuş oldu.

KPLO uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda Fırlatma Bölgesi 40'tan fırlatıldı. 4 Ağustos Perşembe günü havalanan uzay aracı, SpaceX tarafından paylaşılan video görüntülerinde gösterildi.

Uzay aracı şimdi dört buçuk ay boyunca seyahat edecek ve yakıt tasarrufu sağlayan balistik yörünge adı verilen bir yol izleyerek Ay'ın yörüngesine girecek. Ay yörüngesine 100 kilometre hızla girecek ve jeolojik ve diğer verileri toplamak için 11 aylık bir göreve başlayacak.

Güney Kore'nin Ay Görevi Neyi Amaçlıyor?

Yörüngedeki uzay aracı, Ay (da) ve zevk (nuri) anlamına gelen iki Kore eserini birleştiren Danuri ismiyle adlandırıldı. Kore'nin en popüler kültürel ihracatlarından birine selam olarak, yörünge aracının görevi sırasında deneyeceği kablosuz uzay iletişim sistemi, bir testte K-pop grubu BTS'nin Dynamite şarkısını kullanacak. Kesintiye Dayanıklı Ağ Deney Yükü (DTNPL) olarak adlandırılan test, kesintileri kaldırabilecek bir iletişim ağı üzerinde çalışan Güney Kore için oldukça önemli.

Yörüngede bulunan diğer donanımlar arasında ShadowCam adlı bir NASA aracı da bulunuyor. Bu araç, Ay'da sürekli gölgede kalan kraterleri araştıracak ve orada bulunabilecek su gibi kaynakları arayacak. Diğer aletler, gama ışını patlamalarını, Dünya ile uydusu arasındaki manyetik alanı ve Ay'ın yüzeyinin görüntülerini çekmek için yüksek çözünürlüklü bir kamerayı kullanacak.