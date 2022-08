Yeni Bir Uygulama, Google Verilerinizi Her Topladığında Sizi Uyarıyor

Google'ın tarama verilerinizi ne sıklıkla topladığınızı biliyor musunuz? Teknoloji devinin aramasını her kullandığımızda, uygulamalarında oturum açtığımızda veya YouTube'da gezindiğimizde bu bilgileri topladığını biliyoruz ancak hemen hemen her tıklamanın neye yol açtığını öğrenebilecek olmanız sizi şaşırtabilir.

Eğer Google'ın uygulamalarını kullanıyorsanız veya Chrome'da geziniyorsanız, bu Google ile gerçekleşen veri paylaşımı sanıldığından da fazla. Bu veri paylaşımı size çok abartılı geliyorsa ve hangi verilerin aktarıldığını merak ediyorsanız geliştirici Bert Hubert'in GoogleTeller adlı yeni ücretsiz uygulamasını kullanarak kendiniz kontrol edebilirsiniz.

GoogleTeller, verileriniz Google'ın genel IP adreslerinden birine her gönderildiğinde kısa bir "bip" sesi çıkarır. Uygulama şimdilik sadece Linux masaüstlerinde çalışıyor ancak Hubert, sonuçları kendiniz görebilmeniz için yazılımın tanıtımını yapan bir video yayınladı.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo