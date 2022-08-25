Yeni Bir Uygulama, Google Verilerinizi Her Topladığında Sizi Uyarıyor

Google'ın araçları ve uygulamaları üzerinden verilerinizi topladığı su geçirmez bir gerçek. Peki hangi anda hangi verileri topladığını öğrenebilseydiniz?

Yeni Bir Uygulama, Google Verilerinizi Her Topladığında Sizi Uyarıyor
Barış Bulut
Barış Bulut -

Google'ın tarama verilerinizi ne sıklıkla topladığınızı biliyor musunuz? Teknoloji devinin aramasını her kullandığımızda, uygulamalarında oturum açtığımızda veya YouTube'da gezindiğimizde bu bilgileri topladığını biliyoruz ancak hemen hemen her tıklamanın neye yol açtığını öğrenebilecek olmanız sizi şaşırtabilir.

Eğer Google'ın uygulamalarını kullanıyorsanız veya Chrome'da geziniyorsanız, bu Google ile gerçekleşen veri paylaşımı sanıldığından da fazla. Bu veri paylaşımı size çok abartılı geliyorsa ve hangi verilerin aktarıldığını merak ediyorsanız geliştirici Bert Hubert'in GoogleTeller adlı yeni ücretsiz uygulamasını kullanarak kendiniz kontrol edebilirsiniz.

GoogleTeller Sayesinde Aktarılan Verilerinizi Öğrenebilirsiniz

GoogleTeller, verileriniz Google'ın genel IP adreslerinden birine her gönderildiğinde kısa bir "bip" sesi çıkarır. Uygulama şimdilik sadece Linux masaüstlerinde çalışıyor ancak Hubert, sonuçları kendiniz görebilmeniz için yazılımın tanıtımını yapan bir video yayınladı.

Duyduğunuz o küçük bip sesleri Hubert'in klavyesi veya faresi değil. GoogleTeller, Google sunucularına yapılan her işlemi günlüğüne kaydediyor.

GoogleTeller'ın şu anki Linux'a özel oluşu Windows ve Mac kullanıcılarını üzebilir ama buradaki ana fikri unutmamak gerek. Google, verilerinizin büyük çoğunluğunu topluyor. Bunu anlamak için mutlaka bir uygulamaya ihtiyacınız yok ancak bu tip uygulamalar durumun gerçekliğini daha da net bir şekilde gözler önüne seriyor.

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