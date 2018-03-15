Bir Yıl Boyunca Uzayda Kalan Astronotun Genleri Değişti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son dönemde özellikle uzay ortamının insan üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu anlamaya yönelik araştırmalar yapıyordu. NASA’nın yaptığı son araştırmanın sonuçlarına göre, uzayda uzun süre kalan astronotların genetik değişimler geçirdiği anlaşıldı.

Uzayda uzun süre kalan astronotların, yerçekimsiz ortamdan dolayı boylarının uzadığı ve dış görünüşlerinde bazı değişiklikler olduğu daha önceki araştırmalar sayesinde biliniyordu. Ancak bu seferki araştırmada astronotların DNA’larında da birtakım değişiklikler olduğu öğrenildi. Bu araştırma, ABD’li astronot Scott Kelly ve tek yumurta ikizi olan kardeşi (Mark Kelly) üzerinden yürütüldü. Scott’un ikiz kardeşi Dünya’da kalırken, Scott NASA tarafından uzaya gönderildi ve bir yıl boyunca uzayda yaşadı. Bir yılın sonunda tekrar Dünya’ya dönen Scott’un genlerinin, tek yumurta ikizi olan kardeşiyle birebir aynı olmadığı, Scott’un genlerinde değişimler olduğu görüldü.

Test sonuçları, Astronot Scott Kelly’nin uzay görevi sırasında genlerinde yüzde 7’lik bir değişim olduğunu gösterdi. Astronotun biyolojik özelliklerinin birçoğunun etkilendiği ve değişim gösterdiği anlaşıldı. Metabolizması, bağışıklık sistemi ve hücre yapısında değişiklikler olduğu belirtilen astronotun, değişen DNA yapısı da “uzay genleri” olarak adlandırıldı. Astronotun bir yıllık uzay görevi boyunca, hücrelerinin yeterli oksijen alamadığı ve bağışıklık sisteminin de aşırı çalıştığı belirtiliyor.

NASA’nın yaptığı bu araştırmanın sonuçları, 3 yıl süreceği tahmin edilen Mars yolculuğu için oldukça önemli. Çünkü bu ve benzeri araştırmalar, gelecekte yapılması hedeflenen bir Mars yolculuğunda, insanların yolculuk boyunca uzayın hangi etkilerine maruz kalacağı ve bunlarla nasıl başa çıkılacağına dair önemli sonuçlar elde etmesini sağlıyor. Uzmanlar, uzayın insanlar üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için bu konuda çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.