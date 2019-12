Bir Yıl Bozulmayan 'Kozmik Kütür' Elma Satışa Sunuldu

Buzdolabında saklandığı durumda bir yıla kadar bozulmadığı iddia edilen ve 'kozmik kütür' olarak isimlendirilen elma çeşidi satışa sunuldu.

Kozmik Kütür Satışa Sunuldu

1997 yılında Washington Devlet Üniversitesi bünyesinde geliştirilmeye başlanan kozmik kütürün geliştirilmesi için yaklaşık 10 milyon dolar harcandı. Genel elmalarda bulunan birkaç günlük sürenin aksine bir yıla kadar bozulmadan durabilen bu melez elma, satış sırasında 'sert, kütür ve sulu' olarak nitelendiriyor.

Kırmızı renkteki bu elmanın üzerindeki sarı beneklerin yıldızlara benzetilmesi nedeni ile 'kozmik kütür' olarak isimlendirildi. Ağaçların her bir meyve için üç yıllık bir süreye ihtiyacının olduğunu ve buzdolabında saklandığında on ila on iki ay arasında tadı bozulmadan durabildiğini ekleyelim.

12 milyondan fazla kozmik kütür ağacının dikildiği Washington'da söz konusu elmaların satışa sunulduğunu belirtelim.