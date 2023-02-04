133 Işık Yılı Uzaklıkta Bir Yıldız Etrafında Dönen Gezegenlerin Görüntüsü Kaydedildi (Video)

Northwestern Üniversitesi astrofizikçisi Jason Wang, on yıldan fazla süren gözlemlerinin ardından, Jüpiter'den daha büyük dört gezegenin yıldızlarının etrafında dönerken çekilmiş inanılmaz bir hızlandırılmış videosunu oluşturarak izleyicilere gezegen hareketine türünün tek örneği bir bakış açısı kazandırdı.

Weinberg Sanat ve Bilim Koleji'nde fizik ve astronomi yardımcı doçenti olan Wang, dönen bir yörüngedeki gezegenleri tespit etmenin zor olabileceğine dikkat çekerek, gezegen hareketini gösteren bu videonun bu kadar çarpıcı olmasının nedeninin de bu olduğunu belirtti.

Bir Yıldızın Etrafında Dönen 4 Gezegen

Wang yaptığı açıklamada, Jüpiter ve Mars gibi Güneş sistemimizdeki nesnelerin, aynı sistemde olduğumuz ve yukarıdan aşağıya bir görüşe sahip olmadığımız için zar zor görülebildiğini belirtiyor. Gezegensel olaylar çok hızlı ya da yavaş gerçekleştiği için bu çapta bir gezegen hareketinin videosunu çekmek zorlaşıyor.

Ancak burada çekilen video, bu hareketleri bir insan zaman ölçeğinde sergiliyor ve izleyicilere 12 yılı aşkın bir gezegen hareketini gösteriyor. Gezegen hareketlerini gösteren videoda sergilenen HR8799, Pegasus takım yıldızında Dünya'dan 133,3 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu yıldız yaklaşık 30 milyon yaşında ve Güneş'imizden 1,5 kat daha büyük ve beş kat daha parlak.

Geçen yıl gökbilimciler yarım milyon görüntü kullanarak Jüpiter'in dönüşünün hızlandırılmış bir videosunu oluşturmuşlardı. Bu ve bunun gibi videolar evrene dair gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor ve evrenimiz hakkında öğrenmemiz gereken daha ne kadar çok şey olduğunu gösteriyor.