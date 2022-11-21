Bir Yıldızın Nasıl Oluştuğunu Merak Etmiş Miydiniz?: Hubble Gözler Önüne Seriyor!

Hubble Uzay Teleskobu, milyonlarca yıldızın doğduğu bölge CB 130-3'ü gözler önüne seriyor. İşte detaylar!

Bir Yıldızın Nasıl Oluştuğunu Merak Etmiş Miydiniz?: Hubble Gözler Önüne Seriyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu haftaki görüntü, yılan takımyıldızında yer alan güzel bir toz ve gaz bulutunu gösteriyor. Bu bulut, bir gün yeni bir yıldızın doğum yeri olabilecek kadar yoğunluğa sahip ve esasen yoğun çekirdek adı verilen bir nesne türüdür.

CB 130-3 olarak isimlendirilen nesne, geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu'ndan paylaşılan protoyıldızın görüntüsüne ilginç bir yoldaşlık yapıyor. Bu Hubble görüntüsü, toz ve gazın bir çekirdek oluşturmak için bir araya geldiği yıldız oluşumunun en erken aşamasını gösterirken, Webb görüntüsü, çekirdeğin yer çekimi yoluyla daha fazla malzeme çekecek kadar yoğun olduğu ve dönmeye başladığı bir sonraki gelişim aşamasını gösteriyor.

Milyonlarca Yıldızın Doğduğu Bölge: CB 130-3

Bulutun derinliklerinde olduğu için Hubble görüntüsünde çekirdeğin kendisini göremiyoruz ancak bulutun yoğunluğunu bariz bir şekilde görmek mümkün.

Gökbilimciler, görüntülerdeki kırmızılaşma etkisini ölçmek ve CB 130-3'ün yoğunluğunu belirlemek için Hubble'ı kullandılar ve bu yıldız doğumevinin iç yapısına ilişkin içgörüler sağladılar. Görüntü, görünür ışık spektrumuna bakan Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 cihazı kullanılarak çekildi.

Peki siz bu görkemli fotoğraf için ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Hubble, Bir Süpernovayı Zaman İçinde Üç Farklı Noktadan Yakaladı
Bilim

Hubble, Bir Süpernovayı Zaman İçinde Üç Farklı Noktadan Yakaladı

NASA tarafından yayınlanan yeni bir videoya göre Hubble uzay teleskopu üç farklı andan süpernova görüntüleri yakaladı.

Hubble Uzay Teleskobu, Yıldız Köprüsünün Fotoğrafını Çekti
Bilim

Hubble Uzay Teleskobu, Yıldız Köprüsünün Fotoğrafını Çekti

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bu haftaki görüntü, Arp 248 adlı etkileşim hâlindeki üç galaksi kümesinden ikisini gösteriyor.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER