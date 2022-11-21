Bir Yıldızın Nasıl Oluştuğunu Merak Etmiş Miydiniz?: Hubble Gözler Önüne Seriyor!

Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu haftaki görüntü, yılan takımyıldızında yer alan güzel bir toz ve gaz bulutunu gösteriyor. Bu bulut, bir gün yeni bir yıldızın doğum yeri olabilecek kadar yoğunluğa sahip ve esasen yoğun çekirdek adı verilen bir nesne türüdür.

CB 130-3 olarak isimlendirilen nesne, geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu'ndan paylaşılan protoyıldızın görüntüsüne ilginç bir yoldaşlık yapıyor. Bu Hubble görüntüsü, toz ve gazın bir çekirdek oluşturmak için bir araya geldiği yıldız oluşumunun en erken aşamasını gösterirken, Webb görüntüsü, çekirdeğin yer çekimi yoluyla daha fazla malzeme çekecek kadar yoğun olduğu ve dönmeye başladığı bir sonraki gelişim aşamasını gösteriyor.

Milyonlarca Yıldızın Doğduğu Bölge: CB 130-3

Cloudy vision ☁️



This #HubbleFriday features “dense core” CB 130-3. This compact clump of gas and dust is the birthplace of stars!



As the core collapses, its dense mass reaches the temperature required to spark hydrogen fusion, creating a new star: https://t.co/JDFt1wr4wT pic.twitter.com/WYXWxtCldf — Hubble (@NASAHubble) November 18, 2022

Bulutun derinliklerinde olduğu için Hubble görüntüsünde çekirdeğin kendisini göremiyoruz ancak bulutun yoğunluğunu bariz bir şekilde görmek mümkün.

Gökbilimciler, görüntülerdeki kırmızılaşma etkisini ölçmek ve CB 130-3'ün yoğunluğunu belirlemek için Hubble'ı kullandılar ve bu yıldız doğumevinin iç yapısına ilişkin içgörüler sağladılar. Görüntü, görünür ışık spektrumuna bakan Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 cihazı kullanılarak çekildi.

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