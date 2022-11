Bir Yıldızın Nasıl Oluştuğunu Merak Etmiş Miydiniz?: Hubble Gözler Önüne Seriyor!

Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu haftaki görüntü, yılan takımyıldızında yer alan güzel bir toz ve gaz bulutunu gösteriyor. Bu bulut, bir gün yeni bir yıldızın doğum yeri olabilecek kadar yoğunluğa sahip ve esasen yoğun çekirdek adı verilen bir nesne türüdür.

CB 130-3 olarak isimlendirilen nesne, geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu'ndan paylaşılan protoyıldızın görüntüsüne ilginç bir yoldaşlık yapıyor. Bu Hubble görüntüsü, toz ve gazın bir çekirdek oluşturmak için bir araya geldiği yıldız oluşumunun en erken aşamasını gösterirken, Webb görüntüsü, çekirdeğin yer çekimi yoluyla daha fazla malzeme çekecek kadar yoğun olduğu ve dönmeye başladığı bir sonraki gelişim aşamasını gösteriyor.

Cloudy vision ☁️



This #HubbleFriday features “dense core” CB 130-3. This compact clump of gas and dust is the birthplace of stars!



As the core collapses, its dense mass reaches the temperature required to spark hydrogen fusion, creating a new star: https://t.co/JDFt1wr4wT pic.twitter.com/WYXWxtCldf