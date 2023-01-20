Bir Yıllık Ücretsiz YouTube Music Fırsatı: İşte Yapmanız Gerekenler

Yeni bir özellik denemeden önce firmaların seçilmiş bir kitle ile değerlendirme yaptığı sıkça görülür. Benzer bir projenin peşinde olan YouTube, bu sefer test eden kişi görevindeki kullanıcılara yeni özellikleri erken deneyimlemenin yanı sıra ücretsiz bir yıllık YouTube Music Premium da sunacak.

YouTube Listening Room adıyla duyurulan programa isteyen herkes başvurabilecek. Fakat programa kaydolmak için YouTube'un belirlediği bazı şartları yerine getirmeniz lazım.

Bir Yıllık Ücretsiz YouTube Music Premium Nasıl Alınır?

Listening Room programında YouTube'un sizden beklediği tek şey uygulamada yapılan geliştirmeler hakkında geri dönüş sağlamanız. YouTube, programa seçilmeniz için şu şartları arıyor:

Müzik delisi olmak

YouTube Music'i bir yı boyunca birincil müzik platformu olarak kullanmak (diğer platformları kullanmaya devam edebilirsiniz)

Düzenli olarak Discord kanalında geri dönüşlerde bulunmak ve açılan anketlere katılmak.

Discord kanalında paylaşılan fotoğraflar, mesajlar ve yayınlanmayan uygulama geliştirmeleri hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmayacağınızın sözünü vermek.

Google Forms üzerinden gerçekleştirilen başvuruda YouTube'un sizi daha iyi değerlendirmek üzere hazırladığı bazı ekstra sorular da bulunuyor. Sorulara vereceğiniz cevaplar, ekibe seçilme ihtimalinizi artırabilir.

Buraya tıklayarak formu doldurun ve YouTube Listening Room ekibine katılarak ücretsiz bir yıllık YouTube Music Premium elde edin. Eğer ekibe seçilirseniz şubat ayında YouTube sizinle iletişime geçecek.