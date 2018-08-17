Bira Atıkları, Mars’ı Kolonize Etmek için Kullanılabilir

Colorado Üniversitesi'nden bilim insanları, bira atıklarından yeni bir aerojel geliştirdi. Süper esnek ve dayanıklı bir yapıda olan jel, gelecekte Mars’ta inşa edilmesi planlanan yerleşim yerlerinin temel yapı taşlarından birisi olabilir.

Proje araştırmacılarından profesör Ivan Smalyukh, Digital Trends ’e verdiği demeçte, süper yalıtıcı, ultra hafif ve şeffaf bir aerojel geliştirdiklerini söyledi.

Areojelin bira endüstrisinde kullanılan atık bidonunu yiyen bakterilerin ürettiği nanocellulose'dan yapıldığını belirten Smalyukh, emsallerine göre çok daha esnek ve dayanıklı bir aerojel ortaya çıkardıklarını aktardı.

Projenin başka bir araştırmacısı Andrew Hess, geliştirdikleri ürünün evlerdeki ve ticari binalardaki pencerelerin verimliliğini önemli ölçüde artırabileceğini söyleyerek, aerojeli ticarileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Aynı zamanda proje, NASA'nın insanların uzayda seyahat etmelerine yardımcı olmak için kullanabilecek teknolojileri ödüllendirmeyi amaçlayan 2018 iTech yarışmasının kazananlarından birisiydi.

Dünyanın en hafif ve yoğunluğu en düşük katı cismi olan aerojellerin neredeyse tamamı havadan oluşuruyor. Çok ucuz bir şekilde üretilebilen bu jeller, gözenekli yapısı sayesinde kinetik enerjiyi emebiliyor. Başta uzay teknolojisi, ısı, ışık, elektrik yalıtımı olmak üzere birçok alanda kullanılan aerojeller, Mars’ın kolonize edilme sürecinde kilit bir rol üstlenebilir. Ayrıca doğaya hiçbir zararları bulunmayan aerojeller, 1300 derece ısıya kadar dayanabiliyor.

Profesör Smalyukh, aerojelin dünya dışı yaşam koşullarında yaşanan ani sıcaklık dalgalanmalarına dayanıklı olduğunu belirterek, ”Aerojeller, güneş enerjisinin toplanmasına ve depolanmasına imkan tanıyor. Bizim geliştirdiğimiz ürün atıktan yapılabildiği için, Mars kolonizörlerinin Dünya’dan aerojel getirmesi gerekmeyecek. Bunun yerine atıkların ve bakterilerin yardımıyla bu jel uygun maliyetle yapılabilecek” ifadelerini kullandı.