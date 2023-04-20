Birbiriyle Çarpışan Galaksiler Görüntülendi: Güneşten Daha Parlak!

Evrendeki galaksiler her zaman çarpışır ve birleşir. Kendi Samanyolumuz bile biz yok olduktan çok sonra bir gün Andromeda ile birleşecek. Bu birleşmeler bazen olumsuz sonuçlar doğurabilse de ARP 220 birleşmesini yakalayan yeni bir James Webb görüntüsünde sergilendiği gibi aynı zamanda muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyorlar.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve bu ayın başlarında paylaşılan yeni görüntü, gökbilimcilerin ultra parlak kızılötesi galaksi (ULIRG) olarak adlandırdıkları görüntüyü gözler önüne seriyor. ARP 220 olarak bilinen bu galaktik birleşme şu anda bir trilyon güneşin ışığıyla parlıyor.

Bunun ne kadar parlak olduğuna dair küçük bir referans isterseniz, kendi Samanyolu galaksimiz şu anda sadece 10 milyar güneşlik bir parlaklıkta parlıyor.

Birleşme Sonrası Oluşan Parlaklık 1 Trilyon Güneş Işığı Seviyesinde

Birleşme 250 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve James Webb bilim insanlarına göre büyük olasılıkla 700 milyon yıl önce başladı ve yıldız oluşumunda müthiş bir patlamaya yol açtı. Webb'in ARP 220 görüntüsünde, 200'den fazla devasa yıldız kümesinin bulunduğu 5,000 ışık yılı genişliğinde bir bölge de dâhil olmak üzere yoğun gaz görebiliyoruz.

Görüntüyle birlikte verilen başlıkta, uzayın bu küçük bölgesindeki gaz miktarının galaksimizde bulunan tüm gaza eşit olduğu belirtiliyor. Yani sadece daha parlak değil, aynı zamanda çok daha gazlı. Birleşmeye ilişkin daha önceki gözlemler de 500 ışık yılından daha küçük bir alanda 100'den fazla süpernovanın kalıntılarını göstermişti.

Bu birleşmenin keşfedilmesi kuşkusuz araştırmacılara bu galaktik evrimler hakkında yararlı bilgiler sağlayacak.