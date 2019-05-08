Birçok Kişinin Bitcoin Hesabı Çalındı: 40 Milyon Dolar Zarar

Her ne kadar Dünyanın en güvenilir para sistemlerinden bir tanesi olarak görülse de bitcoin, büyük bir vurgunla karşı karşıya. Dünya genelinde büyük bir yükseliş yakalayan bu kripto para birimi ile ilgili hacker faaliyetleri giderek yoğunlaşıyor.

Bugüne kadar defalarca çalınma hikayelerine konu olan bitcoin, bu defa da Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden çalındı.

Binance üzerinden bitcoin alışverişi durduruldu

Binance'den bazı giriş kodlarını çalan hacker grubu, çok büyük bir güvenlik açığı ortaya çıkardılar. Mevcut bitcoin miktarının %2'sine denk gelen bu soygun, tüm kripto para çekimin işlemlerinin durdurulmasına neden oldu.

Kripto paraların tamamının tek bir elektronik cüzdanda biriktirilmesi de, suç şebekesi olma ihtimalini yükseltti. Bu saldırılar, muhtemelen daha da yoğunlaşarak artacaktır. Binance, kendi platformlarında kripto parası olan herkesi dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Sizce bitcoin ile işlem yapmak yeteri kadar güvenli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.