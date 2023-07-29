Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ve Birçok Sony Filmi Ertelendi: İşte Yeni Tarihler!

Devam etmekte olan SAG-AFTRA ve WGA grevleri sona ermeden, stüdyoların vizyon tarihlerini ertelemeye başlaması an meselesiydi. Cuma günü Sony Pictures önümüzdeki yıl vizyona girecek filmlerin programında bir dizi değişiklik yaparak, vizyon tarihi belli olmayan filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı ve vizyon tarihi bilinenleri ise erteledi.

İşte Sony'nin önümüzdeki birkaç ay içinde vizyona girecek filmlerindeki değişiklikler:

Sony'nin Vizyon Tarihini Ertelediği Filmler

Gran Turismo 11 Ağustos için hazırdı ancak Sony yarış filmini 25 Ağustos'a ertelemeyi tercih etti. Önceki vizyon tarihi yerine Sony, film için heyecan yaratmak amacıyla 11 Ağustos ve 18 Ağustos hafta sonlarında ön gösterimler yapacak. Bir Sony sözcüsü "Yıldızlar filmi tanıtamaz ama seyirciler tanıtabilir." dedi.

11 Ağustos için hazırdı ancak Sony yarış filmini 25 Ağustos'a ertelemeyi tercih etti. Önceki vizyon tarihi yerine Sony, film için heyecan yaratmak amacıyla 11 Ağustos ve 18 Ağustos hafta sonlarında ön gösterimler yapacak. Bir Sony sözcüsü "Yıldızlar filmi tanıtamaz ama seyirciler tanıtabilir." dedi. Kraven the Hunter daha önemli bir erteleme yaşadı, öyle ki bu yılın Ekim ayı yerine 30 Ağustos 2024'te vizyona girecek.

daha önemli bir erteleme yaşadı, öyle ki bu yılın Ekim ayı yerine 30 Ağustos 2024'te vizyona girecek. Ghostbusters: Afterlife 'ın henüz ismi belli olmayan devam filminin vizyon tarihi 20 Aralık olarak belirlenmişti ancak yeni ertelemeyle 29 Mart 2024'e alındı.

'ın henüz ismi belli olmayan devam filminin vizyon tarihi 20 Aralık olarak belirlenmişti ancak yeni ertelemeyle 29 Mart 2024'e alındı. Sydney Sweeney, Emma Roberts ve Dakota Johnson'ın başrollerini paylaştığı Madame Web 'in vizyon tarihi 16 Şubat'tan 14 Şubat'a alındı.

'in vizyon tarihi 16 Şubat'tan 14 Şubat'a alındı. Ne yazık ki Spider-Man: Beyond the Spider-Verse 'in vizyon tarihi de artık belirsiz kategorisine alındı. İlk olarak Mart 2024 olarak belirlenen çıkış tarihi çoğu kişi için imkânsız görünüyordu ve bu ertelemeyle beklenen de gerçekleşmiş oldu.

'in vizyon tarihi de artık belirsiz kategorisine alındı. İlk olarak Mart 2024 olarak belirlenen çıkış tarihi çoğu kişi için imkânsız görünüyordu ve bu ertelemeyle beklenen de gerçekleşmiş oldu. Karate Kid 'in yeniden çekimi için çalışıldığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz ancak filmi 7 Haziran 2024'te görmek yerine 13 Aralık 2024'e kadar beklemeniz gerekecek.

'in yeniden çekimi için çalışıldığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz ancak filmi 7 Haziran 2024'te görmek yerine 13 Aralık 2024'e kadar beklemeniz gerekecek. Son olarak, Chris Weitz'in korku filmi They Listen, 30 Ağustos 2024'ten belirsiz kategorisine alındı.

Barbie ve Oppenheimer'ın hem ticari başarı hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmasıyla bu hafta Hollywood için ne kadar heyecan verici olsa da önümüzdeki on iki ay görünüşe göre kısır geçecek.

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