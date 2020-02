Bird of Prey Beklentinin Altında İzleyici Çekti

Batman v Superman: Dawn of Justice, kötü süper kahraman filmlerinin dahi ilk haftalarında önemli seyirci sayılarına ulaşabileceğini bizlere göstermişti. İlk eleştirilerine bakıldığında Birds of Prey, oldukça iyi bir film gibi görünüyordu; ancak ilk hafta sonunda beklentinin altında seyirci ile buluştu.

Marget Robie tarafından canlandırılan Harley Quinn karakterinin hikayesini takip eden Birds of Prey, önemli bir kitle tarafından merakla bekleniyordu. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde 33.25 milyon dolar, uluslararası salonlarda ise 48 milyon dolar gelir getirdi. Deadline isimli internet sitesi ise yapımcıların filmin ilk haftasında 110 - 125 milyon dolar getireceğini düşündüklerini aktarmıştı.

Tam ismi Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) olan filmin yapım maliyeti ise 84 milyon dolar açıklanmıştı. Kısaca film sadece iki günde yapım maliyetinin neredeyse tamamını çıkarmış oldu.

DC Universe içerisinde yer alan karakterler üzerine çekilen filmlerden açılış rekoru ise Wonder Woman ve Suicide Squad'a aitti. Wonder Woman 223 milyon dolar getirirken, Suicide Squad ise 267 milyon dolar getirmişti.

Oscar 2020 kazananları arasında en iyi erkek oyuncu ödülü alan Joker ise yetişkinlere uygun olarak nitelendirilmesine karşın 1 milyar dolar barajını geçen ilk DC filmi olmuştu.