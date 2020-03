Birden Fazla Call of Duty ve Crash Bandicoot Oyunu Geliştiriliyor Olabilir

Activision bünyesinde geliştirilmekte olan oyunlar ile ilgili son dönemde yeni Crash Bandicoot ile ilgili olsun, Call of Duty oyunlarıyla ilgili olsun, fazlaca söylenti duymuştuk. Ağırlık ise Call of Duty: Modern Warfare için geçtiğimiz hafta içinde ücretsiz olarak yayınlanan Warzone modundaydı. Yakın bir zaman önce de bir takım yeni iddialar ortaya atıldı. TheGamingRevolution isimli Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddialara bakılırsa, dört yeni Call of Duty, iki yeni Crash Bandicoot ve bir yeni Tony Hawk's Pro Skater oyunu geliştirilme aşamasındaymış.

Call of Duty oyunların ikisinden aslında halihazırda haberimiz var. Bir tanesi 2018 yılından beridir ara ara karşımıza çıkan Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered iken diğeri ise daha önce de ortaya atılan iddialara bağlı olarak Treyarch tarafından geliştirilen ve kod adı PROJECT: ZEUS olan Call of Duty 2020. Bu oyunun da Black Ops serisinin sil baştan yapımı olabileceği söyleniyor.

Haberimizin olmadığı diğer iki Call of Duty oyunundan bir tanesi, son olarak Call of Duty: WWII'yi geliştiren Sledgehammer Games stüdyosunun üzerinde çalıştığı ve oynaması ücretsiz olacak bir Call of Duty. Bu oyunun 2021 yılında çıkması bekleniyor. Bahsi geçen son Call of Duty oyununun ise geçtiğimiz yıl satışa sunulmuş olan Call of Duty: Modern Warfare'ın devamı niteliğinde olacağı söyleniyor.

(The follow up to Modern Warfare is also being worked on, I thought that was obvious though) — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

TheGamingRevolution tarafından ortaya atılan iddiaların arasında daha başka oyunlar da var. İçlerinden bir tanesi Tony Hawk's Pro Skater Remastered. Hatırlayacağınız üzere bu durum geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Sabi isimli Twitter kullanıcısı tarafından dile getirilmişti ki kendisi E3 2019 fuarı öncesinde Microsoft, Bethesda ve Nintendo konferanslarında duyurulmuş olan her şeyi önceden sızdırmıştı. Haliyle kuvvetle muhtemel bir gelişme olabilir.

Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered ve PvP bir Crash oyununun geliştirilme aşamasında olduğu da söyleniyor. Aslında bakarsanız geçmişte mobil cihazlar için sızdırılmış olan bir Crash oyunundan haberdar olmuştuk. Bunun öncesinde ise PlayStation Youtube kanalında yayınlanan It's Time to Play (Oyun Zamanı) isimli fragman üzerinden yeni bir Crash oyununun geliştirilmekte olduğu da iddia edilmişti. Öyle ki, videonun içerisinde serinin daha önceden hiçbir oyununda görünmeyen bir maske ve farklı bir Crash modellemesi görünüyordu. İddia edilen PvP Crash oyunu bu olabilir mi merak konusu.

Son olarak bir kullanıcının yeni bir fikri mülkiyet olup olmadığı sorusuna da cevap veren TheGamingRevolution, Destiny yerine geçecek bir proje üzerinde çalışıldığını söylüyor. Ancak hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

(Some) there is a replacement to Destiny in the works. No idea what it is. https://t.co/RJbiD1XfkL — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

TheGamingRevolution tarafından ortaya atılan tüm bu iddiaları söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Her ne kadar kendisi Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone dahil birçok Call of Duty bilgisini doğru bir şekilde sızdırmış olsa da, sizin de bildiğiniz gibi her atış isabetli olmayabiliyor. Gelişmeleri takipte olacağız.