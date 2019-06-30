Birden Fazla Masaüstü Oluşturma İşlemi Chrome OS’ta Yapılabilecek!

Sanal masaüstü olarak adlandırılan bir özellik, Windows ve Linux gibi birçok sistemde bulunuyor. Ancak sadece Chrome OS 77 bu özelliği kullanamıyordu. Şu an gelinen noktada ise Google, Chrome OS için Virtual Desks bir sanal masaüstü özelliği kurdu. İşte haberimizin detayları.

Chrome OS 77 Virtual Desks özelliği birden fazla masaüstü oluşturmak için getirildi. Böylece herhangi bir haksızlık yapılmadan tüm işletim sistemleri için benzer özellikler sağlanmış oldu.

Chrome OS artık daha avantajlı

Birden fazla masaüstü açma özelliği Windows ve macOS cihazlarında genellikle aktif olarak kullanılıyordu. Chrome OS ise yayınlanan bir Virtual Desks özelliği sayesinde kullanıcılarını mutlu edecek.

Türkiye sınırları içerisinde bulmak neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Ancak ABD'de çok daha uygun fiyatlarla satılması nedeniyle satışı bir hayli yüksek olan ürünler arasında yer alıyor. Bu sistemi kullandıktan sonra sizlerde oluşan fikirleri yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.