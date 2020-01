Birds of Prey Filminden Son Fragman Geldi

İşte Harley Quinn bu! Muhtemelen filmde Harley Quinn'in içine düştüğü belalı durumdan nasıl kurtulacağını düşünüyorsunuz. Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) filmi için yayınlanan son fragmanda biraz olsun karakterimizin sorunu nasıl çözdüğünü görüyoruz.

Birds of Prey için yayınlanan son fragmanda, filmin konusunda dair önemli detaylar veriliyor. Joker'den ayrıldıktan sonra kendi ayakları üstünde durmaya çalışan Harley Quinn, bir süre kendini eylemek için çeşitli suçlara karıştıktan sonra ekibini topluyor. Tamamen kadınlardan oluşan ekibiyle çeşitli olaylara karışan Harley Quinn, en nihayetinde filmin kötü adamını ortadan kaldırmak için amansız bir mücadelenin içine giriyor.

Black Mask olarak bilinen Roman Sionis (Ewan McGregor) karakteriyle bitmek bilmeyen bir mücadelenin içine giren Harley Quinn (Margot Robbie), küçük bir ekip kuruyor. Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) ve Cassandra Cain (Ella Jay Basco) karakterlerinin yer aldığı ekip, her türlü işin içine girip çıkıyorlar.

Oldukça renkli ve eğlenceli bir film kurgulayan yapımcı ekip, Joker ve Harley Quinn arasındaki ilişkiyi bizlere göstermeyi vaat ettikleri gibi Harley Quinn'in o deli tarafını da beyaz perdeye aktarmaya çalışıyorlar.

Birds of Prey son fragman