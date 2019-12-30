Bireysel Bankacılık Ücretlerini Kıyaslayın!

Türkiye Bankalar Birliği yayına aldığı yeni internet sitesi ile birlikte kullanıcılara bankalar arası bireysel bankacılık işlem ücretleri için kıyaslama yapabilme imkanı sundu.

Bankaların Ücretlerini Kıyaslayın!

TBB tarafından yapılan açıklama ile birlikte Bireysel Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri isimli internet sitesinin kullanıma sunulduğu belirtildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu talimatı ile oluşturulan bu internet sitesi finansal tüketicilerin bankalar arası marjları görüntülemesine ve kıyaslama yapabilmesine olanak sunuyor.

Bu internet sitesine ulaşmak ve incelemelerde bulunmak için www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet, alan adı seçimi sırasında bazı kafa karışıklıkları yaşanmış gibi gözüküyor. Daha kısa bir şekilde ulaşmak için buraya da tıklayabilirsiniz.

Bu site ile birlikte bankaların faiz ve kar payı hariç olmak üzere her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgileri görebilirsiniz. Üstelik bu bilgiler oldukça açık, anlaşılır ve kıyaslanabilir bir şekilde sunuluyor.

Bu oranların asgari ve azami tutarları BDDK tarafından belirleniyor olsa da bankalar sunulan aralıkta herhangi bir oran konumlandırmasında bulunuyor. Bu gibi durumlarda size uygun gelen bir seçim yapabilir ve finansal ürünleri sıkça kullanıyorsanız maliyetinizi azaltabilirsiniz.