Daha Fazla Birinci Parti PlayStation Oyunu PC'ye Gelebilir

Horizon: Zero Dawn- Complete Edition sonrasında daha fazla birinci parti PlayStation oyunu PC için uyarlanabilir. Sony, kârlılığı arttırmak için önemli plânlar yapıyor. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve ilk kez birinci parti PlayStation 4 oyunu, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, Epic Games Store ve Steam üzerinden PC oyuncuları ile buluşmuştu. Her ne kadar şu anda teknik sorunların üstesinden gelinmeye çalışılıyor olsa da, yakın bir zamanda kaliteli bir deneyimin sunulmaya başlanacağından son derece eminiz. Görünen o ki Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, yeni bir sayfanın açılışını gerçekleştiren ilk oyun olacak.

Daha Fazla Birinci Parti PlayStation Oyunu PC'ye Gelecek Gibi

Sony Interactive Entertainment, yakın bir zaman önce 2020 şirket raporunu yayınladı. Bu raporda yer alan bilgiye göre Sony Interactive Entertainment, Playstation platformu için kurulan döngüyü hızlandırmak için güçlü bir gelir artışı hedefliyor. Bu bağlamda, kârlılığın daha fazla artmasına katkıda bulunabilmesi için birinci parti oyunları PC platformuna taşımanın yolları araştırılacakmış.

Birinci parti oyunların arasında The Last of Us ve The Last of Us Part II, God of War, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Bloodborne, Days Gone ve Marvel's Spider-Man gibi son derece kaliteli oyunlar bulunuyor. Bunları önümüzdeki dönemlerde PC platformunda da görebileceğimiz anlamına geliyor.

Rapordaki bir diğer önemli noktası ise stüdyo satın alımları olarak görülüyor. Bildiğiniz gibi geçmişte Üst Yönetici ve Başkan Jimmy Ryan, ilerleyen zaman zarfında bünyelerine daha fazla stüdyoyu katacaklarını dile getirmişti ki 2019 yılının Ağustos ayında Insomniac Games ile ilgili olarak yaşanan gelişme de bunun en güçlü göstergesi olmuştu. Mayıs ayı sonu itibarıyla Sony Worldwide Studios çatısı altında on altı stüdyo bulunuyor. Raporda belirtilene göre, Sony Worldwide Studios ailesini güçlendirmek için fazlasıyla yaratıcı ve ileri teknoloji kullanan şirketlere yatırım yapmaya veya satın almaya devam edecekmiş.