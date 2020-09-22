Birinci Parti PS5 Oyunlarının PS4'e Gelişi, Oyuncuları Endişelendirmemeliymiş

Birinci parti PS5 oyunlarının PS4 için de gelecek olmasından dolayı endişeli olan oyuncular için yüreklere su serpen bir açıklama yapıldı. Bu açıklama doğrudan PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından yapıldı. Detaylar haberimizde.

Yeni nesil PlayStation konsolunun çıkış tarihi yaklaşırken, Sony cephesinde son hazırlıklar son sürat devam ediyor. Japon teknoloji devi, Xbox Series S / X ile karşılaştırıldığında oyuncuların karşısına PlayStation 5 ile daha güçlü bir şekilde çıkmayı hedefliyor. Bu açıdan güven tam gibi görünüyor. Haziran ayında gerçekleştirilen sunum ile konsolu aldığımızda oynayabileceğimiz oyunları görme şansımız olmuştu. Bu oyunların bir kısmı platforma özel iken geri kalanları da tahmin edebileceğiniz üzere diğer platformlara da çıkacak.

Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen son PlayStation 5 sunumunda ise Sony, hoş bir sürpriz yaparak Horizon: Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure oyunlarının PlayStation 4 için de satışa sunulacağını duyurmuştu. Bu duyuru mevcut konsolun kullanıcılarını elbette sevindirirken, yeni nesil konsola geçecek olan oyuncuları da endişelendirmişti. Nedeni ise, bahsi geçen oyunların yeni nesil konsolda tam performans ile çalışmayarak tatmin edici bir etki bırakmayacak olmasıydı. Ne var ki PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan, yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu.

Birinci Parti PS5 Oyunları, Konsolun Avantajından Yararlanacak

The Washington Post tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Ryan, “Kimse hayal kırıklığına uğramamalı.” Yorumunda bulundu ve devam etti: “Bu oyunların PS5 versiyonları PS5 özelliklerinin avantajlarından yararlanabilmesi için temelden oluşturuldu ve PS4 kullanıcılarının PS5 versiyonlarını ücretsiz elde edebilmeleri için yükseltme seçeneği sunacağız. Tamamıyla insanlara seçim sunmakla alakalı. Durumdan son derece memnunum.”

Son gerçekleştirilen PlayStation 5 sunumuna göre Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure PlayStation 4 ve PlayStation 5 için, konsolun bölgelere bağlı olarak satışa sunulma planına göre 12 Kasım 2020 ve 19 Kasım 2020 tarihlerinde satışa sunulacak. Horizon: Forbidden West için de 2021 yılını beklemek durumundayız.