Xbox patronu Phil Spencer, bizleri sevindirecek yeni bir duyuru ile karşımıza çıktı. Microsoft, PC oyuncularının iyiliğini düşünmeye tam devam ediyor. Oyuncular birinci Xbox Series oyunları mahrum kalmayacaklar. Birinci parti Xbox Series oyunları PC için de yayınlanacak mı sorusu cevabını buldu. Detaylar haberimizde.

Xbox patronu Phil Spencer şu anda önümüzdeki ay satışa sunulacak olan yeni nesil Xbox Series X için tanıtım turuna çıktı. Bu süreçte de şirket olarak çapraz platforma olan yaklaşımları hakkında da ufak tefek bilgiler de paylaşmayı ihmal etmiyor. Görünüşe göre hedef ise Xbox konsolunun merkezi olmaktan çıkartılması ve daha çok yazılım platformu haline getirilmesi.

Birinci Parti Xbox Series oyunları PC için de Yayınlanacak!

Yakın bir zaman önce oyun dünyasının ünlü mecralarından olan Gamereactor, Xbox patronu ile bir röportaj gerçekleştirdi. Xbox Series X konsolunun tanıtım süreci esnasında yapılan bu röportajda konuşan Spencer, beş yıl öncesinde kendilerini PC platformuna adadıklarını ve sonrasında birçok yapıma göz attıklarını ama ellerinden geleni yapamadıklarını dile getirdikten sonra, bugün ise hem oyunlar hem de PC açısından kendilerini iyi hissettiklerini sözlerine ekledi. Bilhassa Steam ve Xbox Game Pass konusundaki tutumlarının meyvelerini topladıklarını da söylüyor.

Dahası ise Phil Spencer, konsola özel oyun çıkartılmasından oyunculara belirli bir konsolun dayatılmakta olmasından dolayı hoşnut değilmiş. Ayrıca tahmin edilenin aksine kar getirmediğini de söylüyor. Bunun aksine oyun ekosisteminin daha yararlı olduğunu savunuyor.

“Gelecek ay hem PlayStation hem de Xbox, yeni nesil konsollarını çıkartacak. İkimiz de mümkün olabildiğince çok sayıda konsolu satışa sunacağız ve 2020 yılında ürettiğimiz her konsolu satacağımızı tahmin ediyorum. Ve eğer başka bir özel oyunum olsaydı, tüm yapabileceğimiz stokları daha hızlı tüketmek olacaktır, bu doğru.” yorumunda bulundu Xbox patronu Spencer ve devam etti. “Oyun oynamanın yarattığı heyecan ise platforma özel oyunlara duyulan heyecandan daha fazla. Bilhassa şu anda Covid-19 dolayısı ile insanlar evlerindeler ve eskiden olduğu gibi fiziksel olarak sosyalleşemiyorlar. Platforma özellik açısından baktığımızda, muazzam pazarlama araçları ve insanlara harika oyunlar sunabiliyorlar. Ama daha yüksek bir seviyeden baktığımızda, ekosistemimizdeki harika oyunları daha fazla kişinin oynaması daha iyi olmaz mı? Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve oyunlarımızı bu yüzden Xbox ve PC için çıkartacağız. Eğer Android bir telefonunuz varsa, oyunlarımızı orada da oynayabilirsiniz.”

Son olarak, Xbox Series için çıkacak ve aynı zamanda PC oyuncularının da beğenisine sunulacak olan birinci parti oyunlar ise şu şekilde sıralanıyorlar: