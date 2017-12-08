Birleşik Arap Emirlikleri, Astronot Adayları İçin İş İlanı Yayınladı

Fütürist projelerin merkezi olan ve 2021 yılında uzay aracı göndermeyi planladığı Mars'a koloni kurmayı planlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni bir uzay projesi ile gündemde. Körfez ülkesi, 2018 ve 2019'da uzay seyahatleri için eğitim görecek astronot adayları için iş ilanı yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda Mars'a kuracağı üsse ait projesini duyuran Birleşik Arap Emirlikleri, diğer körfez ülkelerinin aksine bilime yaptığı yatırımlarla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor.

2021 yılında "Hope" (Umut) isimli uzay aracını Mars'a göndermeyi planlayan BAE, 100 yıl sonra da Mars'a insan göndererek kolonileşmeyi planlıyor. Uzay yatırımlarına tüm hızıyla devam eden BAE, şimdi de başlattığı Astronot Programı ile gündemde.

Dubai'yi yöneten Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, çarşamba günü 5 yıl içinde 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için ülkenin ilk uzay programını başlattıklarını duyurdu.

El Maktum, "Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Astronot Programı'nın başlatılması ile tarihimizde yeni bir dönem başlıyor. BAE bariyerleri kıracak" ifadelerini kullanarak, 50 yıl içinde uzay keşif programlarında küresel bir lider olmak istediklerini söyledi.

Astronot adayları için yayınlanan iş ilanında; 18 yaşının üzerinde olmaları, Arapça ve İngilizce bilmeleri ve ilgili üniversite bölümlerinden mezun olmaları gerektiği bildirildi. Kabul edilen adaylar 2018 ve 2019'da uzay seyahatleri için eğitim görecek.

Mars Bilim Şehri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Mars’ta yaşanabilecek bir şehir kurma projesini tüm dünyaya duyurmuştu. 140 milyon dolar değerindeki proje, Dubai’deki çöle inşa edilecek. 1 milyon 900 bin fit kare alanın kullanılacağı ‘Mars Science City’ (Mars Bilim Şehri) 140 milyon dolarlık maliyete sahip olacak. Şehirde, Mars’taki yaşam koşulları uygulanacak ve atmosfer bire bir simüle edilecek.

Dünyanın her yerindeki en başarılı bilim insanlarının yer alacağı proje, insanlara bir sene boyunca yapay Kızıl Gezegen’de yaşama imkanı tanıyacak.