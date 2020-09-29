Birleşik Arap Emirlikleri Ay'a İniş Projesi Duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri Ay'a iniş projesi duyuruldu. 2024 yılına kadar Ay'a insansız uzay aracı göndermeyi planladığını söyleyen BAE Başkan Yardımcısı, uzay aracının BAE mühendisleri tarafından geliştirileceğini belirtti.

Dubai emirliğinin hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, BAE'nin Ay'a iniş projesinin detaylarını paylaştı. Şeyh Muhammed “Daha önce insanlar tarafından keşfedilmemiş alanlarda, Emirlik yapımı bir Ay aracı gezegenin yüzeyine inecek” ifadelerini kullandı.

أطلقنا بحمد الله مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف القمر ..سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها..أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي..والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة.. pic.twitter.com/slTqmyi1b1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 29, 2020

Birleşik Arap Emirlikleri Ay'a iniş projesi ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri 2024 Ay'a iniş projesinde başarılı olursa; ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a bir uzay aracı indirebilen dördüncü ülke olacak. Hatırlayacağınız üzere daha önce İsrail, Japonya ve Hindistan Ay misyonlarını denemiş ancak başarısız olmuşlardı.

Şeyh Muhammed Ay keşfi projesi kapsamında yeni bilgiler bulabileceklerini ve ülkesinin bilimsel, teknik ve araştırma konusunda ileriye gidebileceğini düşünüyor. Ay'a gönderilecek insansız uzay aracı, BAE'nin uzay stratejisinin yalnızca bir parçası olmasıyla da dikkat çekiyor.

Şeyh Muhammed'in açıklaması, BAE'nin bu yılın başlarında bir Mars sondası başlatmasının ardından geliyor. Temmuz ayında BAE'nin, ilk gezegenler arası misyonu olan Amal (Umut) araştırması Japonya'dan başlatıldı. Amal projesi kapsamında BAE, 2021 yılına kadar Mars'a inmeyi planlıyor.