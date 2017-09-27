Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ta Bilim Kenti Kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), tüm zamanların en büyük mimari projesini resmen duyurdu. Proje kapsamında ülkenin resmi haber ajansı ENA’nın haberine göre BAE’nin Mars’ta yaşanılabilir bir şehir kurma projesine start verildi. Projenin maliyetinin yaklaşık 136 milyon dolar olduğu belirlendi.

Tarihin ilk uzay kenti projesi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri olan Şeyh Muhammed Al Mektum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Al Nahyan tarafından resmen başlatıldı. Proje kapsamında 1 milyon 900 bin fit kare alan kullanılacağı belirtildi.

İlk olması yönüyle tarihe geçecek olan proje kapsamında ilk olarak Dünya’da Mars şartlarının sağlanması planlanıyor. Mars arazi koşullarının ve atmosferinin bire bir simüle edilmesini öngören projede Mars’taki benzer koşullar sağlandıktan sonra bir yıl boyunca burada yaşayan canlıların davranışları incelenecek. Proje kapsamında en deneyimli bilim insanlarının BAE’de görev alması hedefleniyor. Böylelikle gelecekte Mars’ta gerçekleşmesi düşünülen bilimsel araştırmalarda kızıl gezegenin koşullarına aşina olan bireyler mevcut olacak.

Mars’ta kurulacak bilim kentinin mimari yapısının ise kubbelerden oluşacağı kaydedildi. Kentin tasarımcısının da Google’ın Londra merkez binasını tasarlayan mühendis olduğu kaydedildi. BAE Hükümeti daha önce bu projeden adıyla söz etmişti.