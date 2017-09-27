  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ta Bilim Kenti Kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ta Bilim Kenti Kuracak

Mars
YORUM YAZ
Yağız Sarman
Yağız Sarman teknoloji

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), tüm zamanların en büyük mimari projesini resmen duyurdu. Proje kapsamında ülkenin resmi haber ajansı ENA’nın haberine göre BAE’nin Mars’ta yaşanılabilir bir şehir kurma projesine start verildi. Projenin maliyetinin yaklaşık 136 milyon dolar olduğu belirlendi.

Tarihin ilk uzay kenti projesi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri olan Şeyh Muhammed Al Mektum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Al Nahyan tarafından resmen başlatıldı. Proje kapsamında 1 milyon 900 bin fit kare alan kullanılacağı belirtildi.

mars kent

İlk olması yönüyle tarihe geçecek olan proje kapsamında ilk olarak Dünya’da Mars şartlarının sağlanması planlanıyor. Mars arazi koşullarının ve atmosferinin bire bir simüle edilmesini öngören projede Mars’taki benzer koşullar sağlandıktan sonra bir yıl boyunca burada yaşayan canlıların davranışları incelenecek. Proje kapsamında en deneyimli bilim insanlarının BAE’de görev alması hedefleniyor. Böylelikle gelecekte Mars’ta gerçekleşmesi düşünülen bilimsel araştırmalarda kızıl gezegenin koşullarına aşina olan bireyler mevcut olacak.

Mars’ta kurulacak bilim kentinin mimari yapısının ise kubbelerden oluşacağı kaydedildi. Kentin tasarımcısının da Google’ın Londra merkez binasını tasarlayan mühendis olduğu kaydedildi. BAE Hükümeti daha önce bu projeden adıyla söz etmişti.

NASA, Mars Toprağında Yetiştirilen Bitkilerden Yemek Yaptı PROJE NASA, Mars Toprağında Yetiştirilen Bitkilerden Yemek Yaptı

Mars’ta Ne İş Yapabilirsiniz? İşte İş İmkanları TEKNOLOJİ Mars’ta Ne İş Yapabilirsiniz? İşte İş İmkanları

ETİKETLER: mars projesi mars deneyi

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
VPN Unlimited VPN Unlimited
VPN Unlimited VPN Unlimited ile kişisel bilgi güvenliğinizi sağlayabilir ve yasaklı sitelere erişebilirsiniz DENEME SÜRÜMÜ
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Adobe Photoshop Adobe Photoshop CS6 yayınlandı. Yeni Photoshop sürümünde karşımıza çıkacak tüm yenilikleri hemen keşfetmek isteyenler programın deneme sürümünü kullanabilirler. DENEME SÜRÜMÜ
WinRAR WinRAR
WinRAR WinRAR, sıkıştırılmış RAR, ZIP, 7-Zip, ISO uzantılarına sahip arşiv dosyaları açmak için kullanabileceğiniz popüler bir sıkıştırılmış dosya açma ve dosya sıkıştırma programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Live for Speed: S2 Live for Speed: S2
Live for Speed: S2 Live for Speed, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz gerçekçi bir yarış simülasyonu oyunudur. DENEME SÜRÜMÜ
Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
CyberGhost VPN CyberGhost VPN
CyberGhost VPN CyberGhost VPN, internet üzerinde anonim olarak gezebilmeniz ve engelli sitelere giriş yapabilmeniz için gerliştirilen güçlü bir VPN programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Bandicam Bandicam
Bandicam Bandicam, ekran görüntüleri ve oyun videoları kaydetmek için kullanabileceğiniz oldukça gelişmiş bir ekran videosu kaydetme programıdır. DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR