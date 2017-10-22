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Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yapay Zeka Bakanı İşe Başladı!

Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji
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Kısa bir süre önce Mars’a koloni kurarak bu alanda öncü olmak istediğini belirten Birleşik Arap Emirlikleri, bugün itibarıyla yeni bir yapay zeka bakanlığı oluşturdu. Omar Bin Sultan Al Olama ise bakan olarak atandı.

Dünya’da bir ilk olan bu bakanlık, yapay zeka, siber güvenlik, gelişmiş teknoloji ve robot projeleri üzerinde çalışmalar yapacak. 27 yaşında yapay zekadan sorumlu bakan olarak atanan Omar Bin Sultan Al Olama, bu projeleri yönetecek ve ülkeye daha fazla mühendis sağlayabilmek için maddi kaynaklar oluşturacak.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un Twitter’dan yaptığı açıklamayla ortaya çıkan yapay zeka bakanlığının gelecek hedeflerinde ise, Mars’a yerleşmek ve uzay yolculuklarında NASA ile beraber çalışmak olduğu belirtildi. 

Daha önce başbakanlıkta gelecekten sorumlu direktör olarak çalışan Omar Olama, BAE’nin teknolojisinden de sorumlu kişi olacak. Yeni vizyonu ve stratejisiyle yapay zekânın yanı sıra robotlar, otonom araçlar, dronelar ve Mars’ta kolonileşme gibi konuları da gündemine alan BAE, 2117 yılına kadar Mars’ta kolonileşmeyi hedefliyor. Zaman içerisinde BAE’nin yeni bir teknoloji merkezi olup olmayacağını göreceğiz.

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ETİKETLER: uzay yolculuğu yapay zeka

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