Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yapay Zeka Bakanı İşe Başladı!

Kısa bir süre önce Mars’a koloni kurarak bu alanda öncü olmak istediğini belirten Birleşik Arap Emirlikleri, bugün itibarıyla yeni bir yapay zeka bakanlığı oluşturdu. Omar Bin Sultan Al Olama ise bakan olarak atandı.

Dünya’da bir ilk olan bu bakanlık, yapay zeka, siber güvenlik, gelişmiş teknoloji ve robot projeleri üzerinde çalışmalar yapacak. 27 yaşında yapay zekadan sorumlu bakan olarak atanan Omar Bin Sultan Al Olama, bu projeleri yönetecek ve ülkeye daha fazla mühendis sağlayabilmek için maddi kaynaklar oluşturacak.

Omar Al Olama will be Minister of State for Artificial Intelligence. At 27, Omar led the World Government Summit and the UAE AI Strategy. pic.twitter.com/RxvEMCSODL