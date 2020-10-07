Birleşik Krallık Kripto Paraları Yasakladı: Peki Ama Neden?

Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA), kripto para birimi türevlerinin perakende kullanıcılara satışını resmi olarak yasakladı. Birleşik Krallık'ta kripto para birimleri kullanılmayacak. Merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik.

Birleşik Krallık'ta Kripto Paralar Kullanılmayacak

6 Ocak 2021 tarihinden itibaren kripto para birimi türevlerinin perakende kullanıcılara satışı yasaklanacak. T24'ün haberine göre, Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi kripto para ürünlerini perakende müşterileri için birçok nedenden dolayı uygunsuz olarak değerlendirdi.

Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi Geçici Strateji ve Rekabet Genel Müdürü Sheldon Mills, dijital varlıkların önemli fiyat dalgalanmaları perakende tüketicileri kripto türevlerin alım satımından zarar görme riski ile karşı karşıya bıraktığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Bu yasak, bu ürünlerdeki perakende tüketicilere yönelik potansiyel zararı ne kadar ciddiye aldığımızı yansıtıyor. Tüketicilerin korunması bizim ilk düşündüğümüz şey."

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Kripto Para Nedir?

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.