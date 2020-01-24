Birleşmiş Milletler'den Kritik WhatsApp Uyarısı

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un hacklenmesi üzerinde harekete geçen Birleşmiş Millletler, WhatsApp hakkında talimat verdi.

Birleşmiş Milletler: WhatsApp Güvenli Değil

Birleşmiş Milletler yetkilileri Amazon CEO'su ve Washington Post sahibi Jeff Bezos'un telefonu hacklendiğinden beri WhatsApp'ı güvenli bir iletişim platformu olarak görmüyorlar. BM sözcüsü yaptığı açıklamada "BM, WhatsApp'ı güvenli olarak görmüyor" dedi.

Reuters, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suudi Veliaht Prensi veya diğer devlet başkanları ile WhatsApp üzerinden iletişim kurup kurmadığını sorduğunda, BM sözcüsü Farhan Haq, "Tüm Kıdemli BM yetkilisine resmi iletişim için WhatsApp kullanmaktan kaçınmaları talimatı verildi" dedi.

WhatsApp Güvenli Mi?

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın güvenli olup olmadığı sürekli tartışılmakta. WhatsApp yetkilileri mesajların uçtan uca şifrelendiğini ve uygulamanın güvenli olduğunu savumakta. Telegram'ın Kurucusu ise WhatsApp'ın hiç bir şekilde güvenli olmadığını söylüyor.

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