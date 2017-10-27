Birleşmiş Milletler'den Uyarı, Nükleer Savaş Kapımızda Olabilir

Şüphesiz üzerinde yaşadığımız gezegenin kanser hücresi insanoğlundan başkası değil. Her geçen gün çok daha fazla zarar verdiğimiz dünyamız, var olma mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler, son yıllarda artan nükleer silahlanmanın gezegenimiz için oldukça yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Akıllara elbette, Kuzey Kore ve ABD arasındaki 'nükleer restleşme' geliyor.

Nükleer silahlanma yarışının başlangıcı 1940'lı yıllara dayanıyor. ABD'nin II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları, ne yazık ki birçok şeyi değiştirdi. Bu tarihten sonra ABD ile birlikte Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa, Hindistan ve Kuzey Kore, silahlanma yarışında başı çeken ülkeler olurken, nükleer silah denemelerinde büyük bir artış meydana geldi.

İnsanoğlunun tümünü yok edebilecek nükleer silahların icadı ve nükleer enerjinin gelişmesi, medeniyet ve tehdit kavramlarını hiçbir yerde birbirine bu kadar yaklaştırmamıştı.

Yapılan araştırmalar, dünya genelinde dokuz ülkenin toplamda 15 bin nükleer silaha sahip olduğunu gösteriyor. Dünyada nükleer silah hacminin en çok olduğu ülkelerden bir tanesi de Kuzey Kore. Kim Jong-Un liderliğindeki ülke, her geçen gün dünyanın geri kalanına kafa tutmaya devam ediyor.

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamalarda, 1970 yılından beri ülkenin ABD’den gelen sürekli nükleer tehdidin tek kurbanı olduğu ifade ediliyor. Kuzey Kore bu nedenle ülkenin silahsızlandırılmayacağını ve nükleer silahların değerli bir stratejik varlık olduğunu dile getiriyor.

Kuzey Kore, ABD düşmanca politikasını ortadan kaldırmadığı ve ülkeye karşı nükleer tehdit unsurunu bitirmediği sürece hiçbir koşulda pazarlık masasına oturmayacağını da söylüyor.

Birleşmiş Milletler de başta iki devlet olmak üzere tüm dünyayı nükleer silahlanma konusunda uyarıyor. Diğer ülkeler tarafından nükleer silah tehdidinin uzaklaştırılabilmesi adına Kuzey Kore ve ABD ile uluslararası düzeyde görüşmeler kaydedildi.

ABD müzakere masasına dönebileceğinin sinyallerini verirken, İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından ABD’nin bu isteği olumlu olarak nitelendirildi. ABD savaşa girmek yerine Kuzey Kore ile müzakere masasına oturma seçeneğine daha sıcak bakıyor.

Bununla birlikte, tehditlerin devam etmesi halinde ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırması da oldukça güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. ABD'nin böyle bir karar almasından sonra Kuzey Kore'nin vereceği reaksiyon da yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Her iki devlette son zamanlarda hiç olmadığı kadar sert. Birbiri ardına gelen tehditler, tüm dünyayı tedirgin etmeye yetiyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin elinde olan nükleer başlıkları savaş için caydırıcı bir unsur olarak gördüklerini söylerken, Kuzey Kore’nin ciddiye alınmak istediğini, barışın korunmasının önemli olduğunu bu nedenle ABD’nin tehdit etmeyi bırakarak müzakerelere ciddiyetle yaklaşmasının önemini vurguluyorlar.

Sizce Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim nükleer savaşa dönüşür mü? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.