Fanta Kapağını Açmak İçin Birlikte Çalışan Arılar Görenleri Şaşırttı!

Fanta kapağını açmak için birlikte çalışan arıların görüntülendiği bir video, sosyal medya kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördü. Tek başına bir kapağı açmak için uğraşmak yerine birlikten güç doğacağı düşüncesi ile hareket ettiği görülen arıların hareketi görenleri şaşkına çevirdi.

Birlikte Çalışan Arılar Hedefine Ulaştı

Arıların insanların besin kaynağına olan katkısının önemi bugün herkes tarafından bilinse de bu canlıların sahip olduğu bir yetenek gözden kaçmış gibi görünüyor. Yakın bir zamanda paylaşılan bir videoda arıların ulaşmak istenen hedefe varmak için matematiğin nasıl kullanılacağı konusunda bilgili olduğu ortaya çıktı.

İlk olarak Twitter üzerinden paylaşılan bir video, birlikte çalışan arıların içinde şekerli ve asitli bir sıvı olan Fanta'nın kapağını açmak için nasıl iş birliği yaptığını gösteriyor. Günümüzün dijital dünyasını göz önünde bulunduracak olursak bunun kusursuz bir şekilde tasarlanmış bir video olabileceğini düşünebiliriz fakat arıların gerçekten de birlikte çalışmış olma ihtimallerini göz ardı etmek doğru sayılmaz.

Aşağıdaki videoya bakacak olursak Fanta kapağı zaten açık bırakılmış. İki arı, el ele vererek açık bırakılan kapağı kaldırmaya çalışıyor. Her iki senaryoda da arıların kapağı açabilmek için el ele verip veremeyeceğini düşünmek kulağa inanılmaz geliyor.

Görüntüleri YouTube kanalı üzerinde paylaşan ViralHog'a göre video bir çalışanın Brezilya'nın São Paulo kentinde verdiği öğle modasında kaydedildi. Videoyu sosyal medyada paylaşan kişi, gönderide bir soda aldığını ama onun arılar tarafından çalındığını belirtti.

Bu iki arının bir şişenin kapağını kaldırmak için yaptığı iş birliği, sosyal medya kullanan birçok insanı şaşırttı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, bu denli küçük bir beyni olan canlıların nasıl böyle hareket ettiğini merak etti.

Son yapılan araştırmalarda da gözler önüne serildiği üzere herhangi bir canlının zekasını belirleyen faktör zannedilenin aksine o canlının beyninin ne kadar büyük olduğu değil. Küçük hayvanlarının beyin hücrelerini yönetebilmesi için vücut kütlesi de oldukça az olur. Bu hayvanlar bu nedenle daha küçük beyinlere ihtiyaç duyar.

1962 yılında Karl von Frisch arılar arası iletişim üzerine yaptığı bir araştırmada bombus arılarını düşünemeyecek kadar küçük beyinlerinin olduğunu ortaya çıkardı ve zekice hareket etmelerinin tamamen içgüdülerine bağladı. O araştırmadan itibaren bir arının beyninin ne kadar yönetebileceği sorusu araştırmalara konu olmaya devam etti.

Arılar, son yapılan araştırmalarda şaşırtıcı derecede zeki olduklarını kanıtladı. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada bombus arıları bir topu bir hedefe yuvarlamak üzere eğitildi. Arıların bunu yapabilmesi için ödül kullanıldı. Arıların bunu doğru bir şekilde yapabilmesi için hatalarını yinelememeyi öğrenmesi gerekti.