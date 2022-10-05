BiTaksi ''Bahşişli Çağır'' Özelliği ile Tepki Topluyor

Taksi çağırma uygulamaları arasında popülerliğini koruyan BiTaksi, yeni özelliği ile birçok kişiden tepki topladı. ''Taksimetreyi aç gel'' özelliğinden sonra şimdi de ''Bahşişli Çağır'' seçeneğini uygulamasına ekledi.

BiTaksi Tüm Tepkileri Üzerine Çekiyor

Uygulamaya gelen güncelleme ile ''Bahşişli Çağır'' özelliği aktifleşti. Artık bu özellik ile taksi çağıran kişiler yolculuk için bahşiş verebilecek. Bahşiş veren kişiler BiTaksi'de öne geçerek taksiyi uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.

Söz konusu güncelleme ile birlikte yolculuk için bahşiş verileceği taksici tarafından bilinecek ve kişilerin taksi bulması kolaylaşacak. Uygulamanın bu konudaki açıklaması şöyle: ''Uygulamaya eklenen 'Bahşişli Çağır' özelliği sayesinde sürücün yolculuk için bahşiş vereceğini önceden bilir ve sana taksi bulmamız kolaylaşır.''

BiTaksi'ye gelen güncelleme Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki almaya devam ediyor. İşte yapılan bazı yorumlar:

BiTaksi önce “taksimetreyi aç gel” özelliği getirmişti; şimdi de “bahşişli çağır” ile taksi çağırıyormuşuz. Yakında açık arttırma ve ihale ile taksi bulacağız İstanbul’da. pic.twitter.com/Lu5PIaGKnd — Arda Cetin (@ardacetin) October 3, 2022