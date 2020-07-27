Bitcoin 10 Bin Dolar Sınırını Geçti: Piyasa Analistleri Ne Diyor?

Uzun bir süredir sabit ilerleyen Bitcoin, 10 bin dolar sınırını geçmeye başladı. TradingView'da bir hafta önce Bitcoin'e ilişkin bir analizde, 9600 dolar seviyelerine kadar geriye düşeceği ifade ediliyordu. Ancak hiç tahmin edildiği gibi olmadı. Hadi gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

Kripto para piyasaları bildiğiniz üzere çok hızlı bir şekilde değişim gösterebiliyor. Yalnızca dakikalar içerisinde 1000 dolar gibi sert seviyelerde yükseliş veya çıkış yakalamak mümkün. Bu nedenle birçok analist kripto para piyasasının son derece tehlikeli buluyor. Ancak son iki gündür Bitcoin yatırımcılarının yüzü gülmeye başladı diyebiliriz.

Bitcoin 10 bin dolar sınırını yıktı geçti

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, 1 hafta önce 48.1 milyar dolardı. Ancak son 2 gün içerisinde bu hacim 92.3 milyar dolara kadar çıktı. Bugüne kadar çok nadir görülen olaylardan bir tanesi gerçekleşti diyebiliriz. Bu büyük hacimin nereden geldiği tam olarak bilinmese bile, yine de Bitcoin yatırımcıları son derece durumdan memnun.

Yaklaşık olarak 23,756 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık olarak 92.3 milyar dolar seviyelerinde. Bu gerçekten de şimdiye kadar alınmış en iyi hacim oranlarından bir tanesi. İşte kripto paralarda yaşanan değişimler:

1.Bitcoin yüzde 5.74 artışla 1/,219.17 dolar,

2.Ethereum yüzde 7.01 artışla 323.30 dolar,

3.Tether yüzde 0.31 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.01 düşüşle 0.21 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.74 artışla 251.49 dolar,

6.Cardano yüzde 5.07 düşüşle 0.14 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 2.15 artışla 194.88 dolar,

8.Litecoin yüzde 0.79 artışla 48.79 dolar

9.Crypto.com Coin yüzde 5.21 artışla 0.15 dolar,

10.Binance Coin yüzde 2.08 düşüşle 19.26 dolardan işlem görüyordu.