Bitcoin 10 Bin Dolara Çıkabilir

ABD'de yayınlanan iş dergisi Forbes'in analistlerinden Naeem Aslam, sosyal medya şirketi Facebook’un kripto para birimi GlobalCoin’in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin’in Haziran ayında 10 bin dolara yükselebileceğini ileri sürdü.

Bitcoin Yeniden Canlanabilir!

Kripto para birimleri piyasalarında toplu satışların etkisiyle görülen düşüşe rağmen yatırımcıların bir süredir beklediği GlobalCoin'in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin'de yeniden artış eğilimi görüleceğini söyleyen Aslam, şunları söyledi:

"Bu ay boyunca Bitcoin fiyatı için beklentilerim olumlu ve Facebook etkinliğinin Bitcoin fiyatının yükselmesi için önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Facebook, bütün açıkları kapattığından emin olmalı çünkü şirketin en ufak bir hatası bile kripto para ekosistemine büyük zararlar verebilir."

Kripto para borsasında son günlerde yaşanan düşüşler devam ediyor. Bitcoin dolar karşısında son 24 saatte yüzde 2.3 düşüşle 7 bin 741 dolarlık değere geriledi ve Bitcoin geçtiğimiz hafta genelinde ise yüzde 10 değer kaybetti.

Sizler Facebook'un sanal parasını piyasaya sunduktan sonra Bitcoin'in artacağı düşüncesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook nasıl bir sanal para birimi çıkarır? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!