Bloomberg Kıdemli Analisti: Bitcoin 100.000 Doları Görecek

Bloomberg'in kıdemli stratejistine göre Bitcoin 100.000 dolar seviyesine çıkabilir. Bloomberg'den yeni bir rapora göre, büyük bir düzelmenin ardından Bitcoin ve Ethereum tarafından yönetilen dijital varlıklar, yeni zirvelere ulaşma yolunda.

Bloomberg'in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, ilk doğan kripto para biriminin ABD dolarını tamamlayan küresel bir rezerv varlığı olma yolunda olduğunu savunarak, Bitcoin'in altı haneli olacağı çağrısına dikkat çekti.

Bloomberg Crypto Outlook raporunun Eylül sayısı, Bitcoin'in ve Ethereum'un yaz boyunca %50'den fazla düzelmeden kurtulmasını fırsat bilerek, BTC'nin 100.000 dolar ve Ethereum'un 5000 dolar olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Bloomberg analisti McGlone, 2021'in ikinci yarısına atıfta bulunarak, "Bahsettiğim kripto varlıklar, önceki yüksek seviyelerden dik bir inişin avantajıyla yeniden canlanan ve yenilenen bir boğa piyasasında ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Altın ve devlet tahvillerinin görece düşük performansının kanıtladığı gibi, BTC veya ETH riskine maruz kalmayan portföylerin geleceğe dönük olmadığını söyledi: "Bazı altın ve tahvil kombinasyonlarının portföyleri, karışıma bir miktar Bitcoin ve Ethereum katılmadan giderek daha çıplak hale geliyor. Makro riskten kaçınma düşüşü, kripto boğa piyasası için birincil tehdittir."

Bitcoin 100.000 dolar olur mu?

Altı haneli Bitcoin tahminleri yeni bir şey olmasa da, McGlone'un uzun vadeli tahmini BTC'yi küresel finansal sistemin merkezine oturtuyor. McGlon, doların altının yerini almasını örnek göstererek, "Bitcoin'in dijital geleceği temsil ettiğine inanıyoruz" dedi.

Bitcoin'in en tutkulu destekçileri, uzun zamandır kripto para biriminin küresel bir rezerv varlığı olmak için olgunlaşacağını savundu. Yatırımcıların bu inancı ise merkez bankalarının para arzını şişirdiği, servet eşitsizliğine ve mallar, hizmetler ve varlıklar için daha yüksek fiyatlara katkıda bulunduğu bir çağda Bitcoin'in üstün para politikasından kaynaklanıyor.

JPMorgan Chase ve BlackRock, BTC'nin bir servet deposu olarak altının pazar payını aşındırdığını öne sürerken, Bitcoin'in kurumsal çevrelerde de kabul gördüğünün altını çizdi.

Kripto para piyasası üç ayın en yüksek seviyelerine yükselirken, Bitcoin fiyatı Cuma günü 51.000 dolara kadar çıktı. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, Temmuz ortasındaki 1,2 trilyon dolar ile karşılaştırıldığında Cuma gününün en yüksek seviyesinde 2,4 trilyon dolara ulaştı.