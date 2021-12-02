Kripto Para Cüzdan Yöneticisi: Bitcoin 200.000 Doları Aşabilir

Kripto para cüzdanı Ballet yöneticisi Bobby Lee, Bitcoin’in süper boğa döngüsünde olduğunu ve fiyatların ne zaman zirve yapabileceğini bildiğini söyledi. Ayrıca kritik eşikten sonra Bitcoin 200 bin doları aşabilir.

Kripto emektarı Bobby Lee, Bitcoin'in (BTC) bu ayın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan sert bir şekilde düştükten sonra bile, bu döngüde bir zirveye ulaşmadan önce hala uzun bir yolu olduğunu düşünüyor.

Yeni bir CNBC röportajında, Çin'in en büyük kripto borsası BTCC'nin eski CEO'su, Bitcoin'in önümüzdeki birkaç ay içinde kitlesel olarak yukarı doğru çıkmasını beklediğini söyledi.

"Bitcoin ve kripto için süper bir boğa döngüsünde olduğumuzu biliyoruz, henüz kreşendoyu görmedik. Henüz zirveyi görmedik. Yani yıl boyunca bir ilgi artışı oldu. Bu yılın başlarında Nisan ayında 65.000 dolarlık bir mini zirve gördük." ifadelerini kullandı.

Bitcoin 200 bin doları aşabilir iddiası

Bobby Lee'ye göre bu yıl sonra ya da belki gelecek yılın başlarında zirveye ulaşma şansı yüksek. Kripto dünyası yakın zamanda bir rallinin yaklaştığını görecek ve Bitcoin zirveye ulaştığında 150.000 ila 200.000 doları kolayca aşacak.

Bitcoin'i bu kadar hızlı bir şekilde neredeyse üç katına çıkarabilecek şeyin ne olduğu sorulduğunda Lee, birkaç kripto para birimi sektöründeki geniş kapsamlı büyümenin nispeten eksik bildirildiğini söylüyor. Fiyatlar yeni zirvelere yükseldiğinde, Lee halkın kripto alanını büyük ölçüde dikkate alacağına inanıyor.

"Ralli için katalizör genellikle pek çok iyi haberdir. Düzenleyici şeyler veya benimseme açısından ortaya çıkabilecek pek çok iyi haber var. Şu anda devasa bir kripto piyasası var. Dünyada yüz milyondan fazla insan Bitcoin'e sahip, kripto para birimine sahip. Bu geleneksel finansal sistem değil, bu yüzden ana akım medyada iyi haber edilmiyor. Ancak gerçek şu ki, NFT'lerin (karşılıksız tokenler), DeFi'nin (merkezi olmayan finans), merkezi olmayan uygulamalarınve merkezi olmayan borsaların ortaya çıkmasıyla dünyadaki birçok insan ticaret yapıyor. Yani bir zirve gördüğümüzde, herkes kripto hakkında konuşacak ve biz bunu henüz görmedik. Ancak bu boğa piyasası döngüsünün başlarında olduğumuza inanıyorum.”

2019'da Ballet kripto cüzdan girişimini kuran Lee, kısa süre önce insanların boğa döngüsünün zirveye çıkıp çıkmayacağını belirlemek için neye bakmaları gerektiğini açıklamak için Twitter'da paylaşımlarda bulundu.

Kripto emektarı Bobby Lee henüz büyük dalgaya yaklaşmadığımızı, ancak 2022 yılı itibarıyla Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde (hangileri olacağı belirsiz) artışlar görüleceğini dile getirdi.