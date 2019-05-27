Bitcoin 2019'un En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Bildiğiniz gibi Bitcoin, 2009 yılından beri kripto para piyasasını domine eden bir kripto para birimi. 2017 sonlarında en yüksek seviylerini gören ve sonrasında düşmeye başlayan Bitcoin’in yeniden yükselmesi ise uzun zamandır bekleniyordu.

Bitcoin bir süredir 8 bin dolar seviyesinin altında gezinirken günler sonra bu seviyeyi nihayet aşmayı başardı. 2019 yılına iyi bir başlangıç yapan Bitcoin, Temmuz 2018’den beri en yüksek seviyesini gördü. Analistler Bitcoin bu şekilde artmaya devam ederse bir sonraki seviyenin 9 bin dolar civarı olacağını düşünüyor. Yıl içerisinde zaman zaman 8 bin dolar seviyelerini görüp tekrar düşen kripto para için analistler 7 bin 600 dolar seviyesininin kritik olduğunu ve bu seviyenin altına inerse tekrar düşme eğilimi gösterebileceğini söylüyor.

Şu an 8 bin 739 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin’in değer kazanmasında, Rusya Merkez Bankası’nın açıklamalarının da etkisi olduğu düşünülüyor. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, uluslararası ödemelerde kullanmak için altına dayalı bir kripto para kullanmayı düşündüklerini açıkladı.

2019 yılı içerisinde yaklaşık %120 artış gösteren Bitcoin’in son 24 saatte gösterdiği yüzde 9.09’luk artış diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Başta Litecoin olmak üzere Ethereum, Ripple ve Bitcoin Cash bu artıştan pozitif yönde etkilenen kripto para birimleri arasında yer alıyor.