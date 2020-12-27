Bitcoin 26 Bin Doları Gördü: Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Bitcoin 26 bin dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz dönemde kendi rekorunu kırmayı başaran Bitcoin, şimdi ise 27 bin dolara dayanarak yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Kripto para dünyasının önde gelen birimi Bitcoin, geçtiğimiz 16 Aralık'ta ilk kez 20.000 doları geçtikten sonra yatırımcıların da meraklandırmayı başarmıştı.

Şimdi BTC tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı ve kripto para dünyasında bir ilki yaşattı. Bitcoin Cuma gecesi ilk kez 25.000 doların üstünü gördü, Cumartesi de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 26.368,16 dolara ulaştı.

Gün içinde yüzde 7,39 artışla 26.246,72 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yılbaşından bugüne dek yüzde 250'den fazla artarak yatırımcılarını sevindirmeyi başardı. Bitcoin'deki bu ani artışın kurumsal yatırımcılardan kaynaklandığı düşünülüyor.

#Bitcoin breaking upwards even more as it's approaching my second Fibonacci point of interest around $25,800.



The higher we go, the higher the next impulse move will bring us.



If $25,800 is this temporary top, next impulse could bring $BTC towards $40,000+. pic.twitter.com/CrcrUwVLXN — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 26, 2020

Bitcoin 26 bin dolar ile rekor kırıyor

Bitcoin'e artan kurumsal ilgi, değer artışına katkıda bulundu ve yatırımcılara paralarını kripto para piyasasına taşımak için ek güven artışı sağladı. Bunların arasında 25 milyon dolar yatıran Skybridge Capital, 100 milyon dolar ile MassMutual ve 5 milyar dolarlık fonuyla birlikte Guggenheim yer alıyor.

Bu ay Bitcoin'e 25 milyon dolar yatırım yapan SkyBridge Capital'in kurucusu Anthony Scaramucci, “Kitlelerin erişebileceği minimum 50.000 dolarlık müşteri dostu bir ürün yaratmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı Scaramucci Bitcoin'e artan kurumsal ilgi sayesinde önümüzdeki on yıl içinde çok daha güçlü bir varlık olacağına dair güvenini dile getirdi. "Bizim için geç olduğunu sanmıyorum. Kurumsal topluluk tarafından erken benimsenme dalgasını görmek üzeresiniz. Yatırımcılarımızı bu dalgalanma başlamadan önce sürece dahil etmek istiyorum" dedi.

Ancak Bitcoin fiyat artışı ile ilgili en merak uyandıran şey, finans kurumlarının yatırımlarıyla Bitcoin'in değer kaybetme ihtimalinin zayıflamış olması. Kripto para biriminin merkezi bir destek noktası veya garantörü olmadığı için yatırımcılar için riskli bir liman gibi gözüküyor.

Bununla birlikte birçok uzman, finansal kurumların Bitcoin'e olan ilgisini, kripto para biriminin hayatta kalması ve gelişmesi gerektiğinin desteğine dayandırıyor. Bu, Bitcoin'in Aralık'taki olağanüstü performansı göz önüne alındığında daha da dikkat çekici hale geliyor.