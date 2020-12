Bitcoin 26 Bin Doları Gördü: Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Bitcoin 26 bin dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz dönemde kendi rekorunu kırmayı başaran Bitcoin, şimdi ise 27 bin dolara dayanarak yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Kripto para dünyasının önde gelen birimi Bitcoin, geçtiğimiz 16 Aralık'ta ilk kez 20.000 doları geçtikten sonra yatırımcıların da meraklandırmayı başarmıştı.

Şimdi BTC tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı ve kripto para dünyasında bir ilki yaşattı. Bitcoin Cuma gecesi ilk kez 25.000 doların üstünü gördü, Cumartesi de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 26.368,16 dolara ulaştı.

Gün içinde yüzde 7,39 artışla 26.246,72 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yılbaşından bugüne dek yüzde 250'den fazla artarak yatırımcılarını sevindirmeyi başardı. Bitcoin'deki bu ani artışın kurumsal yatırımcılardan kaynaklandığı düşünülüyor.

