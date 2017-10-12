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  4. Bitcoin, 5.000 Doları Aşarak Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!

Bitcoin, 5.000 Doları Aşarak Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!

Bitcoin, 5.000 Doları Aşarak Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Çin başta olmak üzere birçok ülkenin sanal para işlemlerini yasaklama kararı sonrası keskin bir düşüş yaşayan Bitcoin, şimdiye kadarki en yüksek seviyesini görerek 5.000 doları aştı.

Popüler sanal para birimi bitcoin çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 15 Eylül’de yaklaşık 3.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün sürpriz bir yükseliş trendine girdi ve 5.000 dolar seviyesini görerek bir ilke imza attı.

Son 24 saat içinde yüzde 7’ye yakın bir değer kazanan sanal para birimi, şu anda 5.214 dolardan işlem görüyor.

Bu keskin yükselişin sebebi olarak, son bir haftada sanal para birimleri hakkında yapılan olumlu değerlendirmeler etkili oldu. Goldman Sachs sözcüsü, geçtiğimiz haftalarda The Wall Street Journal’e yaptığı açıklamada, "Müşterilerin dijital para birimlerinde olan ilgisine yanıt olarak, bu alanda onlara en iyi nasıl hizmet verebileceğimizi araştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak asıl etkiyi şüphesiz ki, tüm zamanların en zengin insanlarından bir tanesi olarak nitelendirilen ve 72 milyar dolarlık servete sahip olan Michael Novogratz yaptı. Ünlü kripto para yatırımcısı Novogratz, salı günü CNBC'ye yaptığı açıklamada, "6-10 ay içerisinde değeri 10.000 doları geçerse şaşırmam" demişti.

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