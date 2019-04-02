Bitcoin, 5.000 Doların Üzerine Çıktı! Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin, aylardır süren kötü gidişe nihayet dur dedi. Popüler kripto para birimi, bu sabah yüzde 23’ten fazla değer kazanarak, kasım ayından bu yana ilk kez 5.000 doların üzerine çıktı.

CoinMarketCap.com’un verilerine göre, Bitcoin’deki ani yükseliş, kripto para biriminin piyasa değerini 85 milyar dolar seviyelerine çıkardı. Listenin ikinci sırasında bulunan Ethereum’un piyasa değerinden dört kat daha büyük olan Bitcoin, bu haberi yazarken 4.776 dolardan işlem görüyor.

EToro'nun kıdemli bir piyasa analisti olan Mati Greenspan, Bitcoin’in 5.000 dolar seviyesine çıkmasının çok kritik bir eşik olduğunu söyledi. Stop loss’un kripto para piyasasını tetiklediğini ve fiyatların bu nedenle yükseldiğini belirten Greenspan, Bitcoin’in kasım ayından bu yana en iyi performansını gösterdiğine vurgu yaptı.

2017’nin sonlarında 20.000 dolar seviyelerini gören Bitcoin, son bir yılın büyük kısmını 3.400 ila 4.000 dolar arasında geçirmişti.

162 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 51.6’sını temsil eden Bitcoin, sadece bu sabah yüzde 23’ten fazla değer kazanarak, piyasadaki yatırımcıların yüzünü tekrar güldürmeyi başardı.

Bitcoin Ne Kadar?

Peki, Bitcoin şu anda ne kadar? Popüler kripto para birimi, bu haberi yazarken 4.776,46 dolardan işlem görüyor.

İlk 10 kripto para biriminin son 24 saatteki artış oranları şu şekilde: