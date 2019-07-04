Bitcoin, 9 Milyon Nüfuslu İsviçre'den Daha Fazla Enerji Tüketiyor

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Bitcoin, yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsviçre’den daha fazla enerji tüketiyor.

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, ya da kısaca CBECI, gezegenin yıllık enerji kullanımında Bitcoin’in hatrı sayılır bir yere sahip olduğunu ortaya koydu.

CBECI, küresel Bitcoin ağının 7 gigwatt'tan fazla elektrik tükettiğini söylüyor. Bu da, yılda yaklaşık 64 terawatt saat enerji tüketimine eşdeğer.

8,6 milyon nüfuslu İsviçre’nin geçtiğimiz yıl harcadığı enerjinin 58 terawatt olduğunu düşündüğümüzde, söz konusu sayı çok daha ilginç bir anlam kazanıyor.

Araştırmaya göre Bitcoin, dünyadaki tüm elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 0.25'ini oluşturuyor. Bu sayı, İngiltere'deki tüm çay su ısıtıcılarının 11 yıl boyunca harcadıkları enerji miktarıyla aynı.

Kripto para piyasasının hareketlenmesiyle birlikte ortaya çıkan Bitcoin madenciliği, bilgisayarınıza özelliği olan bir sayıyı aratıp buldurmanızdan ibaret ve bu sayıyı özellikli yapan şey ise bulunmasının oldukça zor olması.

Blockchain'deki hareketin devam etmesi için mining işinin her daim sürmesi gerekiyor. Bunun içinde muazzam bir enerji harcanıyor.

2017 yılında yayınlanan bir araştırma, Bitcoin madenciliğinin 20 Avrupa ülkesinden daha fazla elektrik tükettiğini ortaya koymuştu.