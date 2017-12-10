Bitcoin Alacaklarını Zannederken 182 Bin Dolarlarından Oldular

İstanbul’da ikamet eden Y.D ve A.K, Antalya’ya sanal para “Bitcoin”den almak üzere gittiklerini ve yanlarında götürdükleri 182 bin dolar paranın silahlı 3 saldırgan tarafından gasp edildiğini belirterek polise şikayette bulundular.

Ortaya çıkan bilgilere göre, telefonla anlaştıkları kişiden Bitcoin satın almak üzere Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi’ne gelen Y.D ve A.K, adı açıklanmayan 3 kişi ile pazarlık masasına oturmalarından kısa süre sonra tabanca zoruyla gasp edildiler.

Olayın hemen ardından polisi arayan mağdurların olduğu bölgeye kısa süre içerisinde birçok polis ekibi sevk edildi. Polis de Y.D ve A.K’nin ifadelerini alarak bu olayla ilgili çalışma başlattı.

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi. An itibariyle de 1 Bitcoin, 59.024 Türk Lirasına denk gelmekte. Ülkemizde 4 kurum Bitcoin için resmi olarak aracılık ediyor.