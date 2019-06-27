Bitcoin Analistinden Yatırımcıları Şaşırtacak Açıklama: 100 Bin Dolar Olabilir

Bitcoin ile ilgili gerçekleşen durdurulamaz yükseliş analistleri şaşırtıcı rakam vermeye zorluyor. Son olarak 13 bin seviyelerine kadar ulaşan Bitcoin, 2019 yılı içerisinde sürekli artış gösterecek gibi görünüyor. Her ne kadar ara ara düşüş gösterse bile, 2019 yılı için önemli bir yükseliş trendi yakaladı. İşte haberimizin detayları.

eToro analisti Simon Peters tarafından yapılan analize göre, Bitcoin 2 hafta içerisinde 20 bin dolara gelecek. Analistler tarafından yapılan tahminler, daha çok Bitcoinin yıl sonuna kadar 50 bin dolar ile 100.000 dolar seviyelerine çıkabileceği yönünde.

Bitcoin analizleri yatırımcıları heyecanlandırdı

Bitcoin’in önemli analistlerinden bir tanesi olarak bilinen Peters, en son 11.800 dolar seviyesindeyken, 7 ile 14 gün içerisinde 20 bin dolara ulaştığını söyledi. Bitcoin’in parabolik gidişatı korumasına rağmen yine de sürekli yükseliş trendini yakaladığını da söyledi.

Burada Bitcoin içerisinde daha çok şirketlerin yatırım yapması önemli rol oynuyor. Daha önceden Bitcoin ile ilgili oluşan talebin olduğunu ifade eden analistler, bu sefer reel bir destek olduğunu ifade ediyor.

Kripto para analistlerinın yaptığı değerlendirmeler incelendiğinde, her ne kadar Bitcoin fiyatlarının yükseldiği görülse bile, alt coinlerin düşmeye başlayacağı söyleniyor. Tüm olarak ek olarak Bitcoin nisan 2017'den sonra ilk kez %60 piyasa hakimiyetini aştı. Görünen o ki bu kripto para biriminde yükseliş bir miktar daha devam edecek.

Peki sizce de Bitcoin, ilerleyen dönemlerde yine yükselmeye devam edebilecek mi? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.