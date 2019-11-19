Bitcoin ATM'lerinin Sayısı Günden Güne Artıyor

Hem ülkemizde hem de dünyada büyük ilgi gören kripto paralarla birlikte Bitcoin ATM'leri de gözlerden kaçmıyor. Ülkemizdeki sayısı günden güne artan Bitcoin ATM'lerinin dünya çapında 6 bin adete ulaştığı aktarıldı.

Geçtiğimiz Haziran'dan bu yana yaklaşık 1000 adet Bitcoin ATM'sinin kurulması dikkat çekiyorken, ülkemize ilk Bitcoin ATM'Si 2018 Aralık ayında yerli kripto para borsası Koineks tarafından yerleştirilmişti. Özellikle Amerikan şirketlerinin önem gösterdiği bu ATM'lerin yüzde 35’i alım-satım yapabiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bitcoin ATM ortaklarından Bitstop'un kurucusu ve Strateji Baş Sorumlusu Doug Carillo, cihazların kullanışlı olmasına parmak bastı. Miami Havalimanı'na da Bitcoin ATM'si yerleştirdiklerini aktaran Carillo, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Miami Uluslararası Havalimanı’nın müşterilerimizin yurt içi veya yurt dışına seyahat ederken ceplerindeki dolarlar ile rahatça alım-satım işlemleri yapması adına mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum”

Dünya genelinde 6 bin 4 adet Bitcoin ATM'si bulunuyorken, bu cihazların yüzde 65’i ABD’de hizmet sağlıyor. İlk olarak 2014 yılında kullanıma açılan Bitcoin ATM'lerinde kripto para alımı-satımı yapılabiliyor, para dönüştürülebiliyor ve kripto cüzdanınıza erişebiliyorsunuz. Bakalım pek çok kişinin karşı olduğu Bitcoin dünyası daha ne kadar büyüyecek, göreceğiz.