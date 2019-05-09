Bitcoin, Bu Yıl İlk Kez 6.000 Doları Gördü! Efsane Geri mi Dönüyor?

Bitcoin, üzerindeki ölü toprağını yavaş yavaş atmaya başladı. Popüler kripto para birimi, bu yıl ilk kez 6.000 doların üzerine çıktı.

Şüphesiz geçtiğimiz yıl Bitcoin yatırımcıları için talihsiz bir yıl oldu. Aralık 2017’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 19.500 dolara çıkan kripto para birimi, bir yıl sonra 3.100 dolara kadar düştü.

2019’un ilk aylarında genellikle 3.000 ila 4.000 dolar arasında seyreden Bitcoin, 2 Nisan’da bir günde neredeyse yüzde 20 artarak 5.000 dolara çıktı. O zamandan bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen Bitcoin, bugün itibarıyla 6.000 dolara seviyesine ulaştı.

Son haftalarda Bitcoin’i çevreleyen haberler çoğunlukla olumsuz görünüyordu. Çin hükümetinin kripto para madenciliğini yasaklama ihtimali, Güney Koreli kripto para borsası Coinbin’in iflasını açıklaması ve bilgisayar korsanlarının dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden 40 milyon dolar değerinde Bitcoin çalması, kripto para ekosistemindeki olumsuz havayı daha da artırmış gibi görünüyordu.

Fakat tüm bu olumsuz manşetlere rağmen Bitcoin’in bu yıl ilk kez 6.000 dolar seviyesini görmesi, pek çok yatırımcının kapanan iştahını yeniden kabartacaktır.

Tabii ki, son fiyat artışı tamamen rastlantısal olabilir. Zira Bitcoin, 10 yıllık tarihi boyunca pek çok iniş çıkış yaşadı.

Bitcoin yatırımcıları, tarihin bir kez daha tekerrür etmesini umuyor. Son haftalardaki fiyat artışları, Bitcoin’i yeniden 20.000 dolar barajına taşıyacak büyük yükselişin ilk basamakları olabilir. Bakalım ilerleyen haftalar, kripto para dünyası için neler getirecek? Bekleyip, göreceğiz.