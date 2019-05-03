Bitcoin Bu Yılki Yeni En Yüksek Değerine Ulaştı

Popüler kripto para birimi Bitcoin, 5.600 doları (yaklaşık 33.430 TL) geçerek bir aydan kısa sürede üçüncü defa 2019’un yeni en yüksek değerine ulaşmış oldu.

Bitcoin’in bu yükselişi, dünyanın en popüler stablecoin’i (dolar karşısında değeri sabit kalan kripto para) olarak bilinen Tether’ın, birebir nakidi tamamen desteklemediğinin kısa süre önce kesinleşmesine rağmen devam etti.

Bitcoin’in piyasa değeri de, bu yükselişin bir sonucu olarak Kasım ayından bu yana ilk kez 100 milyar doları aştı.

Bitcoin an itibarıyla 2019’un yeni en yüksek değerine ulaşmış olsa da, hala son 12 aydan bu yana kaydedilen zirve değerin çok altında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bundan neredeyse bir yıl önce 5 Mayıs 2018’de Bitcoin yaklaşık 9.800 dolar (yaklaşık 58.500 TL) seviyesine ulaşmıştı.

Kripto para analisti Delphi Digital, Bitcoin bear market’in (Bitcoin ayı piyasası) sonunun geldiğini düşünüyor. Bitcoin’deki yükselişe bakılırsa, Bitcoin piyasası da böyle düşünüyor gibi görünüyor.