Bitcoin Cash En Popüler İkinci Kripto Para Birimi Oldu, Bitcoin Çakıldı!

Kripto para dünyasında Bitcoin'in krallığı, yaşadığı keskin düşüşe rağmen devam ediyor. Şu zamana kadar onu Ethereum ve diğer kripto para birimleri takip ediyordu. Ancak Pazar günü bu sıralama değişti ve Bitcoin Cash Ethereum'u geçerek dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi oldu.

Bu yılın başlarında popüler kripto para birimi Bitcoin'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Bitcoin Cash, Pazar günü 2,800 dolara fırladı ve 28 milyar dolar piyasa değeri bulunan Ethereum'u geride bıraktı.

Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin de bu artışa kayıtsız kalmayarak, Bitcoin Cash'i başarısından dolayı tebrik etti.

Öte yandan Bitcoin Cash'teki artışın, kardeş kripto para birimi Bitcoin'in değerinde sert bir düşüşe neden olduğu görülüyor. Cuma günü değerini 7,800 dolara kadar çıkararak yeni bir rekora imza atan Bitcoin, Pazar günü keskin bir düşüşle 5,512 dolara geriledi.

Bitcoin'deki bu ciddi düşüş devam ederken, Ağustos ayında gerçekleşen çatallanma sonucunda ortaya çıkan kripto para birimi Bitcoin Cash'te ise beklenmeyen bir yükseliş meydana geldi. Hafta başında 600 dolar seviyelerinde olan Bitcoin Cash, ilk önce 1,000 dolar sonra ise 2,000 dolar sınırını aşmayı başardı. Ve dün sabah saatlerinde de 2,800 dolara kadar yükseldi. Fakat bu yükselişin 5-6 saatlik dilimde olduğunu belirtmekte fayda var. Zira Bitcoin Cash an itibarıyla 1,221 dolardan işlem görüyor. Güncel piyasa değerlerine baktığımızda, Ethereum'un tekrardan ikinciliği aldığını görüyoruz.

Bitcoin Cash, kripto para birimlerini ortalama tüketici için daha erişilebilir hale getirmek için bu yılın ağustosunda Bitcoin'den ayrılmıştı. O zamandan beri Bitcoin, fiyat ve piyasa değeri açısından öncü olmayı sürdürdü ancak bazı uzmanlar, Bitcoin Cash'in yükselişinin devam edeceğine inanıyor.

Öyle ki Bitcoin madencilik havuzu BTC.top'ın kurucusu Jiang Zhuoer de Bitcoin Cash'e yönelik bir geçiş olduğunu ve Bitcoin'in yolun sonuna geldiğini iddia ediyor.

Zaman zaman çeşitli çevrelerin hedef tahtasına oturttuğu Bitcoin, şimdi de Bitcoin Cash'in nefesini ensesinde hissediyor. Bitcoin'deki bu iç savaştan kimin galip çıkacağını zaman gösterecek ancak her iki kripto para biriminin de yakın zamanda sık sık karşı karşıya geleceğini tahmin etmek zor değil.

Bitcoin şu sıralar 6,640 dolardan değer görürken, Bitcoin Cash ise 1,221 dolardan alıcı bulunuyor.