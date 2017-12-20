Bitcoin Cash'te İnanılmaz Yükseliş! Bitcoin Cash Nedir?

Bitcoin ağı kapasitesinin artması gerektiğini düşünen geliştiriciler, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında Bitcoin Cash'i oluşturmuşlardı. Kısa zamanda artan değeriyle dikkatleri üzerine çeken kripto para birimi, yüzde 62'lik muazzam bir yükseliş gerçekleştirerek 3.500 dolara kadar çıktı.

Bitcoin'de yaşanan iç savaş yakın zamanda çok daha karmaşık bir hale gelebilir. Temmuz ayında yaşanan çatallanma sonucunda ortaya çıkan Bitcoin Cash, kısa zamanda artan değeriyle yatırımcıların radarına girmeyi başardı.

Pazara hızlı bir giriş yapan Bitcoin'in ayrılıkçı çocuğu Cash, sadece bir gecede yüzde 62 oranında artış göstererek 3.500 dolar barajına kadar çıktı. Tabii bu muazzam yükselişin alamet-i farikası, ABD'nin en popüler dijital para borsalarından Coinbase'in, alım satım ve takas işlemlerine Bitcoin Cash'i de dahil etmesi oldu.

Bitcoin Cash Nedir?

Bitcoin Cash, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi olarak devamıdır. Bitcoin blockchain defterinin bir dalı olarak, daha fazla büyüme ve ölçeklenme imkanlarına sahip bir sisteme sahiptir.

Bitcoin Cash, merkez bankası olmaksızın işlem görür ve herhangi bir üçüncü tarafın çalışmasını veya varlığını gerektirmez. Temmuz ayında yaşanan çatallanmanın ardından başlayan iç savaş, popüler kripto para birimini, Bitcoin ve Bitcoin Cash olarak tamamen ayrı iki para birimi haline dönüşmüştür.

Bitcoin Cash Nasıl Ortaya Çıktı?

Bitcoin'deki çatallanmanın en önemli aktörlerinden biri Gavin Andresen olmuştu. Kripto para piyasasının büyümesindeki en önemli engeli, gittikçe daralan Bitcoin ağına bağlayan Andesen, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kendisiyle benzer fikirlere sahip geliştiricilerle birlikte Bitcoin Cash'i kurmuştu.

Bitcoin'in yaratıcısı olan ve Satoshi Nakamoto takma adıyla bilinen gizemli mucit, Bitcoin projesini yürütmesi için Andresen'i seçmişti. Bu nedenle Bitcoin Cash'in arkasında Andresen'in olması oldukça önemli.

Andresen'in yanı sıra Cash'in yaratılmasındaki bir diğer önemli isim ise, ilk Bitcoin yatırımcılarından biri olan Roger Ver. Dünyadaki en zengin kripto milyarderlerinden olan Ver, Bitcoin Cash'i ekonominin en önemli enstrümanlarından bir tanesi yapmak istiyor.

Bitcoin şu anda 17.417 dolardan, Bitcoin Cash ise, 3.345 dolardan işlem görüyor.