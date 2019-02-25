'Bitcoin Cinayeti' Davasında Karar Belli Oldu

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, son yıllarda en popüler para birimlerinin başında geliyor. 1 Bitcoin’in şu anki değerinin yaklaşık 20.130 TL olduğu göz önüne alındığında, bu elektronik para biriminin ne kadar değerli olduğu daha da iyi anlaşılıyor.

Ancak bu sanal para biriminin çok popüler ve değerli olması, bazı istenmeyen olayların yaşanmasına da neden oluyor. Bunun en son örneklerinden birisi de geçen yıl Antalya’da yaşanmıştı.

23 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy, geçtiğimiz yıl Antalya’da otomobili içerisinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayeti, Ersoy’un hesabındaki sanal parayı almak isteyen 5 kişinin işlediği belirlenmişti. Bu cinayet, ülkemizde ilk Bitcoin cinayeti olarak kayıtlara geçmişti.

Cinayet zanlıları Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya kısa sürede operasyonla yakalanmış ve 5'i de tutuklanmıştı. Zanlılar hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından dava açılmış, sanıklar ise pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini istemişlerdi.

Türkiye’deki ilk Bitcoin cinayeti olarak anılan dava sonuçlandı ve zanlılar hakkındaki kararlar belli oldu. Şükrü Mert Ersoy'u hesabındaki sanal parayı almak için öldüren Moray Akça, Mehmet Yeşilkaya, Fırat Burun ve Sergen Yasak ömür boyu, Seydo Salacak ise 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.