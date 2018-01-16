Bitcoin'de Büyük Düşüş! Bitcoin Son mu Buluyor?

Son zamanların en gözde para birimi olan Bitcoin, bugünlerde düşüşe geçmiş durumda. Güney Kore'nin aldığı önlemler ve Çin'in madenciliği, kripto para ticaretini yasaklamasıyla beraber düşüşe geçen Bitcoin, Almanya'nın 'küresellik' vurgusuyla beraber bir saatte yüzde 10'dan fazla düşüş gösterdi.

Uzak Doğu'daki önemli ülkelerden Çin ve Güney Kore'nin kripto para ticaretine sıcak bakmaması ve bu birime karşı önlem alması Bitcoin'e değer kaybettirdi. Son günlerin en düşük değerini gören Bitcoin, günün son saatlerinde biraz toparlanmayı başardı. Ancak şimdlik yatırımcılarını üzen kripto para, gün içerisinde 10 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Şu anda 13 ila 14 bin dolar arasında seyreden Bitcoin, borsalarda yasaklanması nedeniyle yatırımcılar üzerinde baskıya sebep oluyor. Böylelikle elindeki Bitcoin'i satan yatırımcı, kripto para borsasını doğrudan etkilemiş oluyor. Ayrıca Almanya Merkez Bankası'nın Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalar yatırımcıları bir hayli endişelendirmiş durumda.

Bitcoin ve kripto para üretimine ülkeler kadar bazı milyarderler de sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Warren Buffett yaptığı açıklamada, Bitcoin'e güvenmediğini ve sonunun kötü olacağını dile getirdi. Bitcoin'deki hızlı artış yerini düşüşe bırakacak mı, yoksa yıl sonunda 20 bin dolara ulaşacak mı? Zaman içerisinde göreceğiz.