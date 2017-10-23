Bitcoin'den Bir Rekor Daha!

Popüler kripto para birimi Bitcoin, yükselişine devam ediyor. Ağustos ayında yaşadığı keskin düşüşten sonra toparlanan ve yatırımcısının yüzünü güldüren bitcoin, 6.000 dolar barajını bir kez daha geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçen ay JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un, Bitcoin'i dolandırıcılık olarak tanımlaması ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen ardı ardına yasak haberleri, sanal para yatırımcılarını Bitcoin'den uzaklaştırmışa benzemiyor.

Son zamanlarda yükselme eğiliminde olan Bitcoin, haftaya rekor tazeleyerek başladı. 15 gün içinde üçüncü barajını aşan sanal para birimi, 6.147 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Muhtemelen bu yükselişten en fazla yüzü gülen, Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olmuştur. Satoshi'nin sahip olduğu 980.000 bitcoin, yaklaşık 6 milyar dolar değerinde ve bu da Satoshi'yi dünyanın en zengin 247'inci insanı yapıyor.

ABD sermaye piyasası düzenleyicileri Bitcoin'i kapsama alanına almak için çalışmaya devam ediyor. "Merkez bankalarının merkez bankası" adıyla anılan Bank for International Settlements (BIS) da merkez bankalarının kendi Bitcoin'ini çıkarıp çıkarmaması konusunu tartışıyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya'dan da benzer bir hamle gelmişti. Rus basınında çıkan haberlere göre, Haberleşme Bakanı Nikolay Nikiforov, devlet kontrolünde dijital para piyasasına girebileceklerini söylemişti.