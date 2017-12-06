Bitcoin'den Rekor Üstüne Rekor!

Kripto para birimi Bitcoin, kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi ve tarihinde ilk kez 13 bin dolar barajını aştı. Geçtiğimiz hafta 10 bin dolar barajını beklenenden erken geçen Bitcoin, sadece bu sene içinde yaklaşık yüzde 1100 oranında değer kazandı.

Her ne kadar kripto para ya da sanal para denilince aklımıza Bitcoin gelse de piyasada tam 1200 tane kripto para birimi bulunuyor. Ancak binlercesi arasından değerini inanılmaz bir şekilde katlayan ve hemen her gün manşet olmayı başaran tek bir kripto para birimi var; o da teknolojik inovasyonun ta kendisi olan Bitcoin!

2018'de 10 bin dolar barajını aşacağı düşünülen Bitcoin, bu hedefe geçtiğimiz hafta ulaştı ve çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. Tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdiği popüler kripto para birimi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi ve 13 bin dolar barajını aşmayı başardı. Yakaladığı müthiş ivmeyle değerini katlayan Bitcoin'in toplam hacmi de 220 milyar dolara yaklaştı.

Dünyadaki birçok ülkenin ve finansal kuruluşun üzerinde kafa yorduğu kripto paralar, kendi geleceklerini inşa etmeye başladı. Dolayısıyla bu duruma daha ne kadar kayıtsız kalınabilir emin değilim. Kripto paraların geleceği konusunda herkesin aynı fikirde olduğunu söylemek güç ancak piyasanın değişkenlerine ve uzmanların analizlerine bakarsak, bu furya daha uzun süre devam edecek.

Bununla birlikte Bitcoin'in hala spekülasyonlara açık olduğunu ve tam anlamıyla güvenli bir liman olmadığını söylemekte fayda var. Belki de yakın zamanda merkezi bir finans kuruluşu Bitcoin basmayı düşünebilir. Kim bilir? Bakalım ilerleyen zamanlarda Bitcoin ve diğer kripto paraların geleceği nasıl şekillenecek?

Bitcoin şu anda 13.047 dolardan işlem görüyor.