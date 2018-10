Bitcoin Dünya'nın 2 Derece Isınmasına Sebep Olacak

Bitcoin, temelde fiziki bir şey olmamasına karşın, elektrik kullanıyor. Daha doğrusu Bitcoin ağının ayakta kalması ve yeni Bitcoin’ler üretilebilmesine adına güçlü bilgisayarlar ve güçlü bilgisayarları destekleyecek, çok elektrik tüketen güç kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Hal böyleyken birçok iklim bilimci, Bitcoin ağına katılan bilgisayarların sayısının artması durumunda, Dünya’nın bu durumdan kötü etkileneceğini dile getiriyorlar.

Hawaii Üniversitesinden bir grup bilim insanı, yaptıkları yeni araştırmayla birlikte yazılım tabanlı kripto para birimi Bitcoin’in popülerliğini 2048 yılına kadar bu seviyede tutması halinde, Dünya’daki sıcaklığın 2 derece artmasına sebep olacağını ortaya koydular. En önemli bilimsel yayın organlarından Nature dergisinde, “Bitcoin emissions alone could push global warming above 2°C” ya da Türkçe ismiyle “Bitcoin emisyonu tek başına küresel ısınmayı 2 derece artırabilir” başlığıyla çıkan makalede, önemli detaylara yer verildi.

Mother Jones isimli internet sitesinde geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan bir yazıda, Bitcoin madenciliğinin tek başına bütün evin elektrik giderini harcadığı bilgisine yer verilmişti. Çevreci yayınlar yapan Grist üzerinde yayınlanan başka bir yazıdaysa, “Bitcoin, fosil yakıtların dönüşümü sayesinde elde edilen kazanımları tersine çeviriyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Camilo Mora’nın başyazarlığını yaptığı makale, aslında Bitcoin’in küresel ısınma üzerinde yaptığı etkiye dair ilk yayın değildi. Daha önce, bilgisayar korsanlarının, kişisel bilgisayarlara sızarak, kullanıcıların bilgisi olmadan Bitcoin kazmak suretiyle elektrik tüketimini artırdığı ya da Monero kazanların elektrik tüketimini yükseltmeleri gibi birçok konuya değinilmişti.

(Bitcoin madenciliği yapılan merkezden bir görüntü/ Getty Images )

Bitcoin karbon emisyonu yaratıyor

Bitcoin kazmak için güçlü bilgisayarlar kullanmanızın yanı sıra Bitcoin kazan yazılımlar, o bilgisayarların tüm gücünü emiyorlar. Yani Bitcoin yazılımları, bilgisayarları en üst performansta çalıştırmaya başlıyorlar. Bittabi power supply denilen güç kaynaklarıysa tam güç çalışan bilgisayarları desteklemek için daha fazla elektrik çekiyorlar. Elektrik tüketiminin artması da karbon emisyonu salınım oranlarını yukarıya çekiyor.

“Bitcoin kullanımı ile ilgili çevresel endişe, [dünya ticaretine kıyasla] bu tür küçük bir nakitsiz işlem payı için büyük karbon ayak izleri oluşturulması ve mevcut teknolojiler altında, [ilerleyen günlerde] daha geniş bir şekilde kullanılma potansiyeli olmasından kaynaklanmaktadır” diyen Hawaii Üniversitesinde görevli bilim insanları, Bitcoin için “Analizimiz, benimsenme oranının geniş çapta kullanılan teknolojileri takip etmesi durumunda, sadece birkaç on yılda 2 santigrat dereceyi aşacak kadar emisyon üretebilen bir elektrik talebi yaratabileceğini göstermektedir” açıklamasını yaptılar.

2 derecelik bir artış ise iklim değişikliği konusunda Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında özellikle dikkat çekilen konulardan bir tanesi olmuştu. Konuşmalara katılan bilim insanları, Dünya üzerinde yaşanacak 2 derecelik bir artışın, bütün insanlığı bitirme noktasına getirebileceğini belirtmişlerdi.