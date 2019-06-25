Bitcoin Durdurulamıyor! 200 Milyar Doları Aştı

Kripto para denilince akla gelen ilk dijital varlıklardan biri olan Bitcoin, üzerindeki ölü toprağı nihayet attı. Şu an itibarıyla 11.232 dolardan işlem gören kripto para birimi, uzun bir aranın ardından pazar payını 200 milyar doların üzerine çıkardı.

Derin bir sessizliğin ardından yeniden atağa kalkan Bitcoin, psikolojik sınır olarak nitelendirilen 10.000 dolar barajını geçtiğimiz günlerde geçmişti. Yükselişini sürdüren dijital para birimi, son 24 saatte yüzde 3,27 değer kazanarak 11.232 dolara kadar geldi.

Her zamanki gibi, son birkaç aydır olduğu gibi Bitcoin’in fiyatının yükselmesine neden olan gelişmeyi tam olarak belirlemek oldukça zor. 332 milyar dolarlık pazarın yüzde 60'ını elinde bulunduran Bitcoin, piyasadaki hegemonyasını sürdürmeye devam ediyor.

Tam 17 ay sonra yeniden 200 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşan kripto para birimi, gün içinde 11.454 doları gördü. Son dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran dijital varlıklarından bir tanesi olan Bitcoin, Aralık 2017’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 19.500 dolara çıkmıştı.

2019’un ilk aylarında genellikle 3.000 ila 4.000 dolar arasında seyreden Bitcoin, 2 Nisan’da bir günde neredeyse yüzde 20 artarak 5.000 dolara çıktı. O zamandan bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen kripto para birimi, bu haberi yazarken 11.232 dolardan alıcı bulunuyor.

Son haftalardaki fiyat artışları, Bitcoin’i yeniden 20.000 dolar barajına taşıyacak büyük yükselişin ilk basamakları olabilir. Fakat Bitcoin'in 10 yıllık tarihi boyunca yaşadığı iniş çıkışları düşündüğümüzde, son dönemdeki artışlar tamamen raslantısal da olabilir.

Buradaki amacımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermek değil. Siz değerli okuyucularımızın, herhangi bir dijital varlığa veya kripto para birimine yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarınızı yapmanızı öneriyoruz.